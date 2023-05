Grüntee ist der Berlins neuer Kaffee Woher kommt der Matcha-Hype?

Berlin hat ein neues Statussymbol. Retro-Rennrad? Statement-Tasche? Nein: Grünteepulver. Die einstigen Kaffee-Enthusiasten der Hauptstadt haben eine Ersatzreligion gefunden. Der Kreuzberger Start-Up-CEO trinkt jetzt Matcha statt Kaffee – und die Yoga-Rückkehrer in Neukölln auch. Das dunkelgrüne Getränk fügt sich passgenau ein in die durchoptimierte Instagramwelt der Fitnessinfluencer und derer, die es werden wollen. Matcha ist ästhetisch, verbreitet, aber noch nicht zu sehr im Mainstream angelangt: trendy eben.

Ursprünglich kommt Matcha aus Japan, wo der gemahlene Grüntee zur Teezeremonie aufgebrüht wird. In den vergangenen Jahren haben besonders US-amerikanische Models und Sternchen den Tee für sich entdeckt – und auch diesseits des Atlantiks boomt der Matcha-Markt. In Los Angeles wie Berlin wird der Grüntee meist als eleganter Matcha Latte getrunken, mit Hafermilch, versteht sich.

Besonders gern kommt das Getränk hübsch dekoriert im Weckglas daher, sodass es sich mühelos in den Social-Feed eingliedern lässt. Immer öfter wandert das Pulver in Berliner Cafés auch in Kuchen, Cookies und Eiscreme, auch als Matcha-Panna-Cotta kommt es einem unter. Die anregende Wirkung des Tees dürfte hierbei allerdings nicht mehr ganz so stark sein, doch der leicht erdige Geschmack, die intensive Farbe und erwähnte Hipness bleiben.

Julia Winkels hat das erste Café in Berlin gegründet, dass sich ausschließlich dem Matcha verschrieben hat. Letztes Jahr hieß es noch „Happy Matcha“, nun hört es auf den schicken Namen „Matchasome“. Der Laden in der Torstraße sieht aus, als wäre es aus dem Katalog eines High-End-Einrichters gefallen: knallgrüner Tresen, Neonschilder, Designhocker. Wie Winkels den Matcha-Trend erklärt? Vor allem mit einem: Nervosität. Die macht Matcha nämlich nicht – anders als Kaffee. „Matcha hat einen hohen Koffeingehalt“, sagt sie dem Tagesspiegel. „Aber es enthält auch L-Theanin, eine Aminosäure, die den Körper entspannt.“ Wach wird ein Matcha-Trinker also, aber ohne Herzklopfen. Andere gesundheitsfördernde Wirkungen, die Anhänger dem Grüntee nachsagen, konnten bisher nicht wissenschaftlich nachgewiesen werden.

Ein Frauendrink?

„Matchasome“ vereint Generationen: Es kommen Mütter, die sich seit Jahren ihren Matcha anrühren (traditionell mit Bambusbesen), gemeinsam mit ihren Töchtern, die den smaragdgrünen Tee auf TikTok entdeckt haben. Früher war es die Acai Bowl, die sich die Leute gegönnt haben, sagt Julia Winkels. Heute ist der Grüntee in die Riege der hippen Lifestyle-Produkte eingetreten. Den Matcha-Hype in Berlin erklärt sie auch damit, dass der Leistungsdruck hier hoch ist. Umso besser, wenn der Koffeinkick also mit „Indulgence“, Genuss, verbunden werden kann.

Diese Indulgence hat ihren Preis: Ein Matcha-Drink in Winkels Café kostet um die 5 Euro. Wer für zu Hause einkaufen will, ist mit 28 Euro pro 30 Gramm Dose dabei. Das ist nicht ungewöhnlich: Original japanischer Matcha-Tee in ordentlicher Qualität kostet auch bei anderen Anbietern pro 100 Gramm um die 80 Euro oder mehr.

Der neue In-Drink kann also kommen, nur genderneutral scheint er nicht überall zu sein: Vor allem Frauen trinken Matcha, sagt Winkels. „Wir sehen häufig, dass Männer erstmal von ihren Frauen überredet werden müssen.“ Da kämen archaische Klischees durch. Echte Kerle trinken halt nur Espresso! Immerhin: „Das fällt uns besonders bei Touristen auf. Bei Berlinern ist das nicht so stark ausgeprägt.“ Darauf einen Matcha-Cookie.