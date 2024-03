Hakenkreuze und pro-russische Zeichen Mann beschmiert Feuerwehrtor in Berlin-Charlottenburg

In Berlin-Charlottenburg hat ein Mann am Donnerstagabend mehrere Hakenkreuze und pro-russische „Z-Symbole“ an die Tore der Berliner Feuerwehr in Ranke geschmiert. Die „B.Z.“ berichtete zuerst.

Demnach sollen am Abend mehrere Passanten den Mann während seiner Schmierereien beobachtet haben. Sie griffen ein und informierten die Rettungskräfte. Diese setzen den Mann fest und übergaben ihn schließlich der Polizei. Nach während des Polizeieinsatzes reinigten die Mitarbeiter der Feuerwehr die beschmierten Scheiben.

Trotz seiner verfassungswidrigen Zeichnungen an den Feuerwehrtoren wurde der Mann noch vor Ort wieder von den Beamten entlassen. Verantworten solle er sich laut „B.Z.“ dennoch. Mehrere Anzeigen unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen würden auf ihn zukommen. (Tsp)