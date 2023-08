„Hat dich etwas gestochen, dann sende es uns!“ : Mehr als 100 Bürger-Hinweise zu Tigermücken in Berlin eingegangen

Seit Mitte August können sich Berlinerinnen und Berliner an eine zentrale Anlaufstelle am Bezirksamt Mitte wenden. Das appeliert nun an die Bürger, gefangene Mücken per Brief einzusenden.