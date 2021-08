Rund 3000 Menschen sind am Samstag in Berlin zu einem großen Picknick an ungewöhnlichem Ort zusammengekommen: Auf einer Start- und Landebahn des früheren Flughafens Tegel nahmen sie an Tischen Platz, die so aufgestellt waren, dass sie aus der Luft betrachtet den Schriftzug „Berlin loves you“ (Berlin liebt Dich) und ein großes Herz zeigten.

Für Speis und Trank sorgten die Gäste selbst, im Angebot war laut Veranstalter aber auch ein „kleines kostenloses Catering“. Unterschiedliche Künstler sorgten für ein buntes Kultur- und Musikprogramm.

Die Tische sind in Form des Schriftzugs "Berlin loves you" aufgestellt. Foto: Christophe Gateau/dpa

Die Aktion wurde vom Senat und den Tourismusverantwortlichen der Stadt „Freedom Dinner“ genannt. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte im Vorfeld erklärt, damit wolle Berlin nach vielen Monaten Corona-Pandemie das Zeichen setzen „Berlin ist zurück!“.

Die Organisatoren der Tourismusagentur Visit Berlin sprachen von einem „Fest der Vielfalt und der Lebensfreude“ und erhoffen sich dadurch auch Werbung für die Hauptstadt. Sie nahmen dafür nach früheren Angaben ein halbe Million Euro an die Hand.

Die kostenlosen Tickets waren den Veranstaltern zufolge in kurzer Zeit vergriffen. Ende Juli waren zunächst 2000 im Angebot, Anfang der Woche wurde das Kontingent noch einmal um 1000 erhöht. (dpa)