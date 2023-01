Hilfe bei drohenden Stromsperren Anträge bei Berliner Härtefallfonds können ab Montag gestellt werden

Bei drohenden Strom- oder Gassperren gibt es in Berlin in diesem Jahr finanzielle Hilfe aus einem extra dafür geschaffenen Härtefallfonds. Berlinerinnen und Berliner, die vor dem Hintergrund deutlich gestiegener Energiekosten ihre Strom- oder Gasrechnung nicht bezahlen können, haben vom nächsten Montag (9. Januar) an die Möglichkeit, sie zu beantragen. Das teilte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Dienstag mit.

Der Fonds, der rund 20 Millionen Euro umfasst, ist Teil des Berliner Entlastungspakets. Anträge seien nur online möglich. Die Bearbeitung soll sich dadurch beschleunigen, so dass sich Strom- oder Gassperren schnell aufheben oder rechtzeitig vermeiden lassen. Das Ziel des Fonds sei es, zu verhindern, dass Menschen in eine Schuldenspirale gerieten. Auch gelte es, ihnen die Angst zu nehmen, im Dunkeln oder im Kalten sitzen zu müssen, sagte Kipping.

Die Auszahlung der Energieschulden erfolgt direkt an das jeweilige Versorgungsunternehmen wie Vattenfall oder Gasag. Gezahlt wird die Summe, die erforderlich ist, um die jeweilige Sperre aufzuheben oder zu verhindern. Berliner Haushalte können die Hilfe aus dem Härtefallfonds Energieschulden jeweils nur einmal beantragen. Voraussetzung ist eine Sperrankündigung von Seiten des Energieanbieters aus dem Jahr 2023. Die Bearbeitung der Anträge übernimmt das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso). Es setzt eigens dafür zusätzliche 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.

Auch Haushalte mit mittlerem Einkommen berechtigt

Auch Haushalte mit mittleren Einkommen können laut Kipping Anträge auf Übernahme der Schulden stellen. So liegt beispielsweise die festgelegte Grenze für einen Single-Haushalt bei 33.600 Euro Bruttojahreseinkommen, für Alleinerziehende mit zwei Kindern bei 59.360 Euro, für einen Paar-Haushalt mit einem Kind bei 63.280 Euro oder für eine Drei-Personen-WG bei 56.560 Euro. Berechtigt seien so rund 85 Prozent der Berlinerinnen und Berliner, sagte die Sozialsenatorin.

Um das Verfahren zu vereinfachen und zügig abwickeln zu können, werde auf eine Vermögensprüfung verzichtet. Diese sei zeitaufwändig und müsse von den ohnehin überlasteten Sozialämtern durchgeführt werden, sagte Kipping. In der Regel bleibe aber nur zwischen zehn und 14 Tagen Zeit, eine angekündigte Sperre von Strom und Gas abzuwenden. Um einem möglichen Missbrauch vorzubeugen, muss der Antrag auf Kostenübernahme laut Kipping durch entsprechende Nachweise begründet werden. Auch würden stichprobenartige Überprüfungen gemacht.

Mit der Kostenübernahme verbunden ist zudem die Aufforderung an die Betroffenen, eine Energieschulden- und Energiesparberatung wahrzunehmen. Menschen, die Schwierigkeiten mit Online-Anträgen hätten, bekämen Hilfe bei Beratungsstellen, Wohlfahrtsverbänden oder in den öffentlichen Bibliotheken.

Nach Angaben der Sozialsenatorin gab es im Jahr 2021 in Berlin rund 91.000 Sperrankündigungen der Energieversorger. In 11.000 Fällen wurde Strom und in 1.700 Fällen Gas wegen unbezahlter Rechnungen abgestellt. (dpa)

