Der Schulplatzmangel hat eine neue Qualität angenommen - zumindest im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Hier können zurzeit knapp 90 potenzielle Schüler nicht unterrichtet werden, obwohl sie schulpflichtig sind.

In allen Fällen handelt es sich um Kinder und Jugendliche, die mangels Deutschkenntnissen Anspruch auf Förderung in Kleinklassen mit bis zu zwölf Kindern hätten. Es stellte sich allerdings heraus, dass sich unter den rund 50 Schulen im Bezirke keine einzige gefunden hat, die bereit wäre, diese zusätzlichen Kinder aufzunehmen. Die Schulleiter argumentieren mit Platzmangel und vereinzelt auch mit fehlendem Personal.

Bekannt wurde der Missstand durch eine Art Brandbrief, den der zuständige Fachbereichsleiter des bezirklichen Schulamtes, Steffen Künzel, zum Ende der Weihnachtsferien an alle Schulen geschickt hat. Der Brief, den der Beamte selbst als "Hilferuf" bezeichnet, liegt dem Tagesspiegel vor.

Das Schulamt nennt die Lage "prekär"

Künzel spricht darüber hinaus von einem "Notstand": Die Situation bei der Beschulung dieser Schülerklientel sei "prekär".

Konkret geht es um

sechs fehlende Schulplätze für die Schulanfangsphase

30 fehlende Schulplätze für die Klassenstufen 3 bis 6

50 fehlende Schulplätze für die Klassenstufen 7 bis 10.

"Wir standen in den vergangenen Jahren noch nie zu einem solch frühen Zeitpunkt vor der Herausforderung, mit einer Warteliste arbeiten zu müssen", heißt es in dem Brief an die Schulleiter. Überhaupt sei es noch nie passiert, dass fast 90 Kinder und Jugendliche nicht zeitnah mit einem Schulplatz in einer Lerngruppe versorgt werden konnten.

Der leitende Beamte macht keinen Hehl daraus, dass seinem Hilferuf zahlreiche missglückte Lösungsversuche vorausgegangen sind. Es habe "intensive Gespräche mit einzelnen Schulleitungen und der Schulaufsicht seit Beginn des Schuljahres" gegeben: Alle Versuche scheiterten entweder an fehlenden Räumen oder an fehlendem Personal.

Ausnahmen soll es nicht mehr geben

So soll es aber nicht weitergehen. Mit anderen Worten: Das Schulamt will nicht mehr hinnehmen, dass partiell gegen die gesetzliche Schulpflicht verstoßen wird: "Bisherige Ausnahmen können ab sofort nicht mehr aufrecht erhalten werden", schreibt Künzel. Was der Auslöser für diese Entscheidung zum härteren Durchgreifen gab, erwähnt er nicht.

Um die Lage zu verändern, appelliert Künzel an die Schulleiter

noch einmal kurzfristig zu prüfen, ob Sie an ihren Schulen nicht doch eine Lerngruppe "zusätzlich, wieder oder auch erstmalig" einrichten können

Teilungs-, Gruppen- und sonstige kleinere Räume zu nutzen

selbst Gruppen mit traumatisierten Geflüchteten auf die Mindestzahl von zwölf Schülern aufzustocken.

sich bis zum 9. Januar zurückzumelden.

Bisherige Ausnahmen könnten ab sofort nicht mehr aufrecht erhalten werden, mahnt Künzel. Noch vor den Winterferien werde das Schulamt "verbindliche Festlegungen treffen".

Kritik an der Senatsverwaltung für Bildung

Der Fachbereichsleiter spart aber auch nicht mit Kritik an der Senatsverwaltung für Bildung: Die sei "fälschlicherweise von stetig sinkenden Fallzahlen ausgegangen". Besonders prekär sei die Situation im Bereich der weiterführenden Schulen. Leider hätten Schulleitungen ihre Lerngruppen ohne Zustimmung des Schul- und Sportamtes geschlossen und kein Personal mehr angemeldet. "Wir können diese Fälle nicht akzeptieren und werden den Schulen kurzfristig entsprechend Schülerinnen und Schüler zuweisen, da diese Lerngruppen für uns weiterhin bestehen", kündigt Künzel jetzt eine härtere Gangart an.

Alle Schulen werden in die Pflicht genommen

Besonders streng sollen jene Schulen durchleuchtet werden, die noch nie eine so genannte Willkommensklasse hatten: Alle Schulen seien in der Pflicht nur jene, die mangels Nachfrage mehr Platz hätten. Ausdrücklich erwähnt Künzel die Gymnasien, die ebenfalls mehr Lerngruppen ohne Deutschkenntnisse aufnehmen müssten. Die Sekundarschulen seien schon mit den Rückläufern der Gymnasien stark belastet.

Wie berichtet ist der Platzmangel an allen Schulformen längst so groß, dass die empfohlenen Klassengrößen überschritten werden müssen. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) sieht darin auch künftig eine von mehreren Stellschrauben, um das Fehlen von rund 9500 Schulplätzen zu kompensieren. Zudem sollen freie Schulen Fördergelder erhalten, um zusätzliche Kapazitäten schaffen zu können.

Philologenverband vermisst "rechtzeitige Vorsorge"

Die Politik habe es "vor Jahren versäumt, rechtzeitig Vorsorge zu tragen", kritisierte am Montag der stellvertretende Vorsitzende des Philologenverbands, Ferdinand Horbat. Leider sei dem Senat die "Kosten-Leistungs-Rechnung" wichtiger als die notwendige Vorsorge für die Schüler gewesen. Daher seien zu viele Schulen geschlossen worden und zu wenige Lehrer ausgebildet worden.