„Historische Chance für Wandel“ Berliner FDP will Bündnis mit der CDU – und warnt vor linker Koalition

Herr Czaja, die FDP will die Bezirksämter abschaffen. Glauben Sie wirklich, dass sich eine Stadt mit fast vier Millionen Menschen nur zentral regieren lässt?

Wir müssen das Verwaltungssystem in Berlin stark vereinfachen. Es muss Schluss sein mit dem Verantwortungs-Pingpong. Sowas gehört auf die Tischtennisplatte, aber nicht in unsere Amtsstuben. Deshalb machen wir einen radikalen Vorschlag: Wir wollen die Bezirksämter abschaffen – aber nicht die Bezirke. Die bisherigen Reförmchen haben uns nicht vorangebracht. Was muss eigentlich noch passieren, damit wir uns endlich den großen Wurf zutrauen? Berlin ist eine großartige Stadt. Wir müssen daraus endlich auch was machen.

