Hitze, Alkohol, Gewalt Rotes Kreuz übt für Fußball-EM – Lagezentrum in Berlin

Einen Monat vor Anpfiff der Fußball-Europameisterschaft hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) seine Einsatzpläne in Berlin vorgestellt. Am Hauptsitz in Lichterfelde wird eigens für das Großereignis ein neu gebautes Führungs- und Lagezentrum (FULZ) in Betrieb genommen.

Die offen gestaltete Etage mit viel Kommunikationstechnik bietet Platz für 48 Mitarbeitende. Mitte Mai sitzt noch niemand an dem langen Tisch vor den Großbildschirmen und den in Stabsstruktur sortierten Arbeitsgruppen, doch der Kalender für das interne Tippspiel ist bereits angeschlagen. Erst kurz vor Beginn der Spiele soll dort in zwei Schichten gearbeitet werden.

46 der 51 EM-Spiele betreut das DRK im Auftrag des europäischen Fußballverbands Uefa. Ein Großereignis, das man im Präsidium mit der in Deutschland ausgetragenen Fußball-WM von 2006 vergleicht. Rund 180.000 zumeist ehrenamtliche Helfer befänden sich in Bereitschaft für ihren Einsatz in Stadien und auf Fanfesten, sagt Martin Bullermann, Mitglied des DRK-Präsidiums und Teil der Projektleitung.

Die Kooperation mit den Hauptamtlichen funktioniere hervorragend. Ehrenamtliche arbeiten gemäß ihrer Qualifikationen genauso professionell wie die Berufskollegen.

Seit zwei Jahren beschäftigt sich das Rote Kreuz mit der Planung des Ereignisses. Allein in den Stadien sollen während der Spielwochen rund 6000 zumeist ehrenamtliche Einsatzkräfte dabei sein. Gerechnet wird mit Kreislaufproblemen bei Hitze, Sonnenbrand, Insektenstichen und alkoholbedingten Hilfeleistungen.

Während der WM von 2006 standen pro Spiel etwa 75 Einsätze im Stadion an. Diese Rechenbeispiele seien mit Vorsicht zu betrachten, sagt René Burfeindt aus der Leitung des Gesamtprojekts. Wie viele Einsatzkräfte lokal geplant sind, entscheiden die Landes- und Kreisverbände.

60 Kräfte sollen im Sanitätsdienst auf der Fanmeile im Einsatz sein.

Der Berliner Landesverband rechnet mit mindestens 60 Einsatzkräften auf der Fanmeile, vorrangig im Sanitätsdienst. Im Olympiastadion sind 50 DRK-Helfer eingeplant, gemeinsam mit weiteren Kräften des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB). Die Lage in der Hauptstadt will man durch ein eigenes Lagezentrum beobachten.

„Wir hoffen, dass wir von hier aus die EM in Ruhe abarbeiten können“, sagt René Burfeindt über die Arbeit im großen Lagezentrum in Lichterfelde. Doch bei unerwarteten Zwischenfällen könne man dort nicht nur Berichte schreiben, sondern müsse „zentral von jetzt auf gleich agieren“.

Man sei vorbereitet, selbst auf Großschadenslagen wie einen bewaffneten Konflikt. Einsatzkräfte skalieren, zwischen Mitgliedsverbänden hin und her schieben, die Presse informieren – das zählt zu den Aufgaben, falls sich schwierige Situationen entwickeln. Mit dem neuen Lagezentrum auf dem Stand der Technik sieht sich das DRK gut aufgestellt für die Ereignisse.

Im Rückblick auf die WM 2006 habe sich die „gesellschaftspolitische Lage massiv verändert“, sagt René Burfeindt. Auch Tanja Knopp, Mitglied der Bundesbereitschaftsleitung gehe mit dem Gefühl auf das Ereignis zu, „dass vieles eben doch denkbar ist“. Ein Ableger des Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hatte zu Anschlägen während der EM in Deutschland aufgerufen.

Auch deutsche Katastrophen der vergangenen Jahre haben den Blick der hoch motivierten Helfer auf ihre Struktur verändert: Die Oder- oder Ahrtalflut zählen dazu, aber auch die Corona-Pandemie oder die Flüchtlingsnothilfe des Ukraine-Konflikts. Geübt habe man viele denkbare Szenarien. Durch die Präsenz in allen Bundesligastadien sieht Tanja Knopp „einen Einsatz wie viele andere auch, nur in größeren Dimensionen“ auf das DRK zukommen. „Eine schöne Herausforderung!“

„Viel besser als jemals zuvor“, wird laut Knopp die psychosoziale Betreuung von Betroffenen berücksichtigt. Insbesondere falls Menschen zu Schaden kommen, müssen Helfer bereitstehen. Mehr Aufmerksamkeit hat auch das Thema Redundanz der Kommunikationssysteme bei Cyberangriffen – falls zum Beispiel Kriminelle die digitale Infrastruktur lahmlegen. Im Notfall müssen andere Kanäle zur Verfügung stehen, um den Kontakt untereinander nicht zu verlieren. „Quantitativ und qualitativ sind wir besser aufgestellt als 2006.“