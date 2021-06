Die Waldbrandsaison in Brandenburg erreicht ihren ersten Höhepunkt – die Feuer lodern auf immer größeren Flächen. In Berlin verzeichnen die Wasserbetriebe unterdessen einen neuen Rekord beim Trinkwasserverbrauch.

Bei dem bisher größten Brand seit Beginn der Saison kämpften Feuerwehrleute seit Freitagabend nach Angaben der Regionalleitstelle auf einer Fläche von bis zu zehn Hektar bei Bötzow (Oberhavel) nordwestlich von Berlin gegen die Flammen am Sonntag nun den dritten Tag in Folge. Der Brand sei noch nicht gelöscht, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle am Sonntag.

Behindert werden die Arbeiten dadurch, dass das Gebiet munitionsbelastet ist. Deshalb soll wie am Vortag ein Hubschrauber der Bundespolizei die Einsatzkräfte aus der Luft beim Löschen unterstützen. Dass dort Munition explodieren kann, sei nicht ausgeschlossen, die Sicherheit der Feuerwehrleute gehe vor, hieß es.

Auf der Suche nach Glutnestern überflog am Sonntag zunächst ein Hubschrauber der Landespolizei mit einer Wärmebildkamera das Gebiet. Es gibt immer noch mehrere Brandstellen. Bei einer Vermessung aus der Luft wurden etwa fünf Hektar brennende Fläche ausgemacht. Die Regionalleitstelle hatte am Samstag noch zehn Hektar angegeben. 27 Feuerwehrleute, zwei Forstmitarbeiter, Sanitäter und Polizei sind den Angaben zufolge im Einsatz.

Es galt am Sonntag Waldbrandstufe fünf

In den Landkreisen Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Spree-Neiße galt am Sonntag nach Angaben des Umweltministeriums landesweit die höchste Waldbrandwarnstufe fünf. Bis auf Oberhavel und Barnim (Gefahrenstufe 3) wurde für die restlichen Kreise die Waldbrandwarnstufe vier ausgerufen.

Am Samstagabend schrieb das Brandenburger Umweltministerium auf Twitter, der Brand bei Bötzow auf bis zu fünf Hektar Fläche sei zur Zeit unter Kontrolle. Rund 40 Kräfte der Brandenburger Feuerwehr seien im Einsatz, ein zweiter Löschhubschrauber sei angefordert worden.

Zudem gab es landesweit einige kleinere Brände, die aber alle gelöscht wurden, wie der Waldbrandbeauftragte des Landes, Raimund Engel, berichtete. Am Freitag hatte es in Niedergörsdorf (Teltow-Fläming) an der Grenze zu Sachen-Anhalt auf drei Hektar gebrannt. Die Restlöscharbeiten zogen sich bis in den Samstag. Mittlerweile sei die Fläche den Waldbesitzern übergeben worden, sagte Engel. Er zeigte sich zufrieden, dass die Waldbrand-Früherkennung funktioniert habe.

Wärmster 19. Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnung

Bis auf drei Kreise galt in Brandenburg am Samstag nach Angaben des Umweltministeriums landesweit die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe fünf. In den Landkreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Teltow-Fläming wurde die zweithöchste Waldbrandwarnstufe ausgerufen. In diesen Gebieten sei die Luftfeuchte durch aufkommende Gewitterfronten höher, erklärte Engel. Die hohe Gefahrenlage habe sich aber im Vergleich zum Vortag nicht verändert. Zudem könne der derzeit wehende frische bis böige Wind Brände noch anfachen.

Ein Löschhubschrauber wirft Wasser über einem brennenden Waldstück nordwestlich von Berlin ab. Foto: Guttmann/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war der Samstag der wärmste 19. Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Land. Der wärmste Ort war demnach Baruth (Teltow-Fläming) mit 36,6 Grad, gefolgt von Cottbus mit 36,3 Grad und Potsdam mit 36 Grad. Örtlich gewitterte es kräftig mit Starkregen und Hagel. Allerdings fielen die Niederschläge sehr lokal aus, etwa in den Kreisen Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz, wie ein DWD-Sprecher mitteilte.

Grillen und Lagerfeuer streng verboten

Auch in Berlin steige die Gefahr von Waldbränden, warnt die Senatsumweltverwaltung. „Wir bitten die Berlinerinnen und Berliner daher dringend darum, das Rauch- und Grillverbot im Wald und in dessen Nähe zu beachten und damit unsere Wälder zu schützen und zu erhalten“, erklärt der Leiter der Berliner Forsten, Gunnar Heyne.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Das Rauchen im Wald oder in dessen Nähe – etwa an den Stränden von Havel und anderen Badeseen – sei ebenso verboten wie Grill- oder Lagerfeuer in Waldnähe oder das Wegwerfen von Zigarettenkippen aus dem Autofenster.

Die Berliner Wasserbetriebe registrierten am Donnerstag den höchsten Tagesverbrauch seit 20 Jahren. 911.160 Kubikmeter Trinkwasser wurden von den neun Berliner Wasserwerken an die Haushalte geliefert, allein das Werk Friedrichshagen steuerte rund 212.000 Kubikmeter dazu bei, erklärte Werksleiterin Elke Wittstock dem Tagesspiegel. Ein weiterer Rekord folgte am Tag darauf: Freitag wurden sogar 923.000 Kubikmeter Trinkwasser an die Haushalte und Unternehmen abgegeben (die zuvor genannte Zahl 960.000 Kubikmeter ist nicht ganz korrekt, sie bezieht sich auf die geförderte Rohwassermenge).

Mehr zum Thema Schon 50 Waldbrände in Brandenburg Gefahr wächst mit steigenden Temperaturen

Das Maximum des Wasserwerkes Friedrichshagen läge derzeit bei 230.000 Kubikmeter, doch das wolle man gar nicht ausschöpfen, um vor allem die Moore in den südlichen Fördergebieten zu schützen, sagte Wittstock. An diesen heißen Tagen sollten Rasenflächen nicht mehr mit Trinkwasser gesprengt werden. (mit dpa)