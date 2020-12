Freitagabend in einem Berliner Club: Demetrius, Hermina, Helena und Lysander werden zunächst an der Tür abgewiesen. Als sie es doch hineinschaffen, verabreicht ihnen Puck "Liquid Love" – nicht in die Augen, sondern ins Getränk.

Die Komödie nimmt ihren Lauf und in dieser einen Nacht im Zauberwald verlieben sich plötzlich diejenigen ineinander, die sich vorher eher abstoßend fanden. Titania sogar in einen Esel.

Was in einer normalen Clubnacht zum Alltag gehört, wurde zuerst von William Shakespeare um 1595 verfasst, als es noch keine Diskokugeln gab.

In der "Rummels Bucht", dem erweiterten Biergarten an der Rummelsburger Bucht, stehen Schauspielerinnen und Schauspieler um brennendes Holz in einer Tonne. Sie haben gerade das Hörspiel "Dream Baby Dream, ein Sommernachtstanz" uraufgeführt, neu und frei nach Shakespeare geschrieben von Anne Bickert und Benjamin Eggers-Domsky, produziert von Björn Harras, gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa und dem Bezirksamt Lichtenberg.

Ursprünglich war "Dream Baby Dream" als Theaterstück geplant und sollte im vergangenen Sommer im Club "Sisyphos" gezeigt werden. "Die Idee ist, Clubkultur und Theater zusammenzubringen", erzählt Harras.

Manege frei für das Hörspiel "Dream, Baby Dream". Die Sprecherinnen und Sprecher halten Abstand. Foto: Robert Klages

Doch die Corona-Pandemie beendete sowohl das eine wie das andere. Auch eine Aufführung unter freiem Himmel auf dem Areal der "BLO-Ateliers" konnte nicht stattfinden. Nun also das Hörspiel, wozu der Text nochmal umgeschrieben werden musste.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

"Es fehlt an der Grundversorgung mit Rausch, Ekstase und Liebe", sagt Harras. Deswegen wollte er das Hörspiel über einen Livestream präsentieren. Um zumindest etwas Clubgefühl zu erzeugen.

Shakespeares Charaktere durchleben eine Clubnacht in Berlin, samt Euphorie und Fall: die Abgewiesenen an der Tür, verzweifelte Suche nach Liebe auf dem Dancefloor, die Wirkung einer Substanz, eine Liebesszene auf der Toilette.

"Was habt ihr genommen?"

Alles begleitet vom stetigen DJ-Set von Sarah Wild sowie Originalzitaten, woraufhin eine Figur fragt, was da eigentlich für ein geschwurbelter Mist geredet wird. "Was habt ihr genommen?"

Eine Nacht, in der alles möglich ist, findet Lysander. "Ein Mikrokosmos, eine kollektiv getanzte Utopie." Oberon, König der Elfen, ist der Betreiber des Clubs und will die DJ "flachlegen", beauftragt den Elfen Puck, ihr "Liquid Love" zu verabreichen. Am Ende liegen sie alle vor dem Club und erwachen wie aus einem Traum.

Eggers-Domsky, Harras und Bickert sind froh, anstelle ihres Theaterstücks zumindest ein Hörspiel produziert zu haben. Foto: Robert Klages

Ob oder wann die Komödie gespielt werden oder nochmal zu hören sein wird, ist noch unklar. An diesem Abend sind alle froh, es unter den Corona-Bedingungen durchbekommen zu haben.

[Über 230.000 Abos und noch viel mehr Leserinnen und Leser: Die 12 Tagesspiegel-Newsletter gibt es Bezirk für Bezirk hier leute.tagesspiegel.de]

Mit ausreichend Abstand wird nach der Übertragung an der Feuertonne angestoßen. Alle Beteiligten hatten einen Corona-Schnelltest gemacht, Abstände wurden eingehalten.

Ob in Berlins Clubs 2021 Sommernachtsträume zu erleben sein werden, kann noch nicht gesagt werden. Immerhin die "Rummels Bucht", die dem Hörspiel gerne einen Raum bot, hat unterdessen gute Neuigkeiten zu verkünden: Der Biergarten am Paul und Paula Ufer wird wohl im Sommer wieder öffnen können - sollte das Corona-Virus es zulassen.

Man sei jedenfalls in guten Gesprächen mit dem Eigentümer, sagen die Betreiber, die eigentlich schon das Ende verkündet hatten, der Vertrag war nicht verlängert worden. Die Rummelsburger Bucht soll neu bebaut werden: Wohnungen, Gewerbe und die Touristenattraktion "Coral World".