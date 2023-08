Hoher Sachschaden Einbrecher legen Feuer in Grundschule in Berlin-Spandau

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Schule im Berliner Ortsteil Falkenhagener-Feld im Bezirk Spandau eingebrochen. Das berichtete die Polizei am Donnerstagvormittag. Dabei sollen sie auch Feuer gelegt haben.

Ein Anwohner alarmierte die Feuerwehr, nachdem er einen Feuerschein in der Grundschule im Beerwinkel bemerkt hatte. Die Einsatzkräfte konnten den Brand im Sekretariat des Schulgebäudes löschen.

Im Anschluss an die Löscharbeiten wurden gewaltsam aufgebrochene Schränke am Ort des Brandes entdeckt. Der Brand richtete erheblichen materiellen Schaden an. Ein Fachkommissariat der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (Tsp)