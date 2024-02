Homofeindlicher Angriff vor Mercedes-Benz-Arena in Berlin Unbekannter spricht Mann auf Russisch an – und schlägt zu

Am Mercedes-Platz im Berliner Ortsteil Friedrichshain ist ein Mann am Montagabend homofeindlich beleidigt und geschlagen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach habe der 30-Jährige die Behörde selbst verständigt.

Der Mann habe angegeben, vor einem Restaurant gegen 22 Uhr von einem Unbekannten in russischer Sprache angesprochen worden zu sein, hieß es weiter. Nachdem er dem Mann zu verstehen gegeben habe, dass er seine Sprache nicht versteht, habe der Unbekannte ihn ins Gesicht geschlagen und homofeindlich beleidigt.

Der 30-Jährige habe über Schmerzen im Gesicht geklagt, eine Behandlung lehnte der Verletzte aber ab. Der Tatverdächtige habe sich laut Polizei noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte vom Tatort entfernt. Die Suche im Bereich des mutmaßlichen Tatorts sei erfolglos gewesen, da zahlreiche Personen nach Ende einer Veranstaltung auf dem Platz unterwegs gewesen seien. Der Staatsschutz ermittelt. (Tsp)