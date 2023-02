Homophobe Attacke in Berliner U-Bahn Berliner Polizei ermittelt 28-jährigen Tatverdächtigen

Der Mann, der vor einem Jahr einen Fahrgast in einer Berliner U-Bahn schwulenfeindlich angegriffen haben soll, konnte ermittelt werden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am Montag hatte sie eine Öffentlichkeitsfahndung mithilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera initiiert.

Es handelt sich um einen 28-jährigen Mann. Er soll am 6. Februar 2022 in einer U-Bahn der Linie 9 am Bahnhof Berliner Straße in Wilmersdorf versucht haben, dem 51-jährigen Fahrgast ins Gesicht zu treten und zu spucken, was misslang. Der Angegriffene wurde nicht verletzt.

