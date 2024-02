Homophober Angriff in Berlin-Marzahn 23-Jähriger von Männergruppe beleidigt und attackiert

Ein 23 Jahre alter Mann ist am frühen Sonntagmorgen in Berlin-Marzahn von einer Männergruppe beleidigt und angegriffen worden. Der junge Mann kam mit einer Schnittwunde am Unterarm und Verletzungen am Hals ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte.

Der Betroffene gab demnach an, dass die Beleidigung homophob gewesen sei. „Als er die Unbekannten fragte, was das soll, sollen drei Personen aus der Gruppe auf ihn eingeschlagen und zu Boden gebracht haben“, erklärte die Polizei. Dort sollen die Angreifer weiter auf ihn eingetreten haben, bis schließlich ein Imbiss-Mitarbeiter hinzukam.

Die Gruppe flüchtete daraufhin, wie es hieß. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. (dpa)