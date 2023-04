Hotel de Rome unter neuer Leitung Ulrich Schwer geht an den Berliner Bebelplatz

Das Hotel de Rome bekommt einen neuen General Manager. Mitte Mai übernimmt Ulrich Schwer die Leitung des Luxushotels am Bebelplatz. Damit schließt sich für ihn ein Kreis.

Vor mehr als 20 Jahren hat er seine Hotelkarriere ganz in der Nähe mit einer Ausbildung im Hotel Adlon begonnen. Danach folgten die Wanderjahre, die in der Hotellerie praktisch unumgänglich sind, wenn man es an die Spitze schaffen will. Zu seinen Stationen gehörten zunächst Fairmont-Hotels mit großen Namen: das Savoy in London, das Plaza in New York und das Scottsdale Princess in Arizona. Auch auf der Karibikinsel St. Martin legte er einen Zwischenstopp ein, im Belmond Samanna.

Die prominente Lage ist ein Anreiz

Vor zehn Jahren kehrte Ulrich Schwer dann nach Deutschland zurück, heuerte zunächst im Althoff Seehotel Überfahrt an und ging dann ins Althoff Hotel am Schlossgarten nach Stuttgart.

10 Jahre blieb Ulrich Schwer in Stuttgart, bevor er nach Berlin zurückkehrte.

Dort blieb er fast zehn Jahre lang, bis das Hotel wegen einer umfangreichen Renovierung im letzten Jahr geschlossen werden musste. Danach war er als Berater tätig und kehrte an den Ausgangspunkt seiner Karriere zurück. Seit Februar führte er als Interim General Manager das neue Hotel Telegraphenamt in Mitte.

An der Fünf-Sterne-Gruppe von Rocco Forte reizt den erfahrenen Manager, der jeweils 2021 und 2022 vom Aral-Schlemmer-Atlas als einer der 50 Top Hoteliers in Deutschland ausgezeichnet wurde, die prominente Lage und die Aussicht sowie das Haus gemeinsam mit seinem neuen Team zukunftsfähig aufzustellen. Er mag den „individuellen Charme und die besondere, ungezwungene Atmosphäre“.

Das Hotel de Rome befindet sich im ehemaligen Hauptsitz der Dresdner Bank, die dort von 1889 bis 1945 ansässig war. Zu Mauer-Zeiten diente das im Stil der italienischen Renaissance erbaute Gebäude kurzzeitig als Kino und später als Staatsbank der DDR. Im ehemaligen Tresor befindet sich das Spa des Hauses, das zu den „Leading Hotels of the World“ gehört. Im Oktober 2006 wurde das Hotel mit der beliebten Dachterrasse eröffnet.

Zur Startseite