Hotelzimmer in Berlin verwüstet 39-Jähriger randaliert im Drogenrausch und attackiert Polizisten

In der Nacht zum Freitag soll ein Mann in einem Hotel in Berlin-Neukölln mutmaßlich im Drogenrausch randaliert und mehrere Polizisten attackiert haben. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Kurz nach Mitternacht alarmierten Mitarbeiter eines Ibis-Hotels in der Neuköllner Jahnstraße die Polizei, weil ein Gast in Unterhose sein Zimmer verwüstet haben soll. Anschließend habe er einen Monitor aus einem anderen Zimmer gerissen und in die Hotellobby geworfen. Dann habe er zu einer Vase gegriffen und sie gegen ein Fenster in der Lobby geworfen.

Die Beamten fanden den Touristen auf dem Gehweg vor dem Hotel auf. Er schien nicht zurechnungsfähig zu sein und schrie die Beamten an. Mehrere Polizeikräfte mussten nach „B.Z.“-Informationen den 39-jährigen Mann unter Kontrolle bringen. Auch am Boden schrie er weiter, wehrte sich mit seinem ganzen Körper und drohte mehrmals mit einer Selbstverletzung. Im Anschluss soll er versucht haben, seinen Kopf auf den Bordstein zu schlagen.

Die Einsatzkräfte sollen in dem Zimmer des aufgeputschten Mannes unterschiedliche, drogenähnliche Substanzen gefunden haben. Der 39-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn. (Tsp)