„Ich dachte, er schlägt zu“ Potsdamer Rabbiner in Berlin angegriffen und antisemitisch beleidigt

Der Landesrabbiner der Jüdischen Gemeinde Stadt Potsdam, Ariel Kirzon, ist in Mariendorf angegriffen und antisemitisch beleidigt worden. Laut Polizei war der 43-Jährige am Dienstagvormittag mit seinem 13-jährigen Sohn unterwegs gewesen und auf Hebräisch telefoniert haben.

Ein unbekannter Mann rempelte ihn demnach an einer Schulter an und beleidigte ihn antisemitisch. Er habe den Zizit getragen, auch Schaufaden genannt – ein religiöses Kleidungsstück, sagte Kirzon der „Bild“. „Ich war also eindeutig als Jude zu erkennen, als mich plötzlich ein arabisch aussehender Mann beschimpfte und angriff. Er schrie ‚Jude‘, hob die Hände, fasste mich an. Jeden Moment dachte ich, er schlägt zu.“

Kirzon erstattete Strafanzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung. Wohin genau der Täter verschwand, war zunächst unklar. Vorsichtshalber sicherte die Polizei die Videoaufzeichnungen des nahegelegenen Bahnhofs Westphalweg. Der Staatsschutz ermittelt in dem Fall.

Brandenburgs Kulturminister Manja Schüle (SPD) steht wegen der antisemitischen Attacke in Kontakt mit Kirzon. Schüle verurteilte den Angriff auf 43-Jährigen scharf.

„Vor etwas mehr als zwei Wochen haben wir das Richtfest für die Synagoge in Potsdam gefeiert, im Herzen unserer Stadt, unserer Gesellschaft. Heute wurde in der Person von Rabbiner Ariel Kirzon sichtbares jüdisches Leben in Berlin angegriffen. Das ist inakzeptabel“, sagte Schüle am Dienstagabend dem Tagesspiegel. „Ich möchte Rabbiner Kirzon und der jüdischen Gemeinschaft Mut machen: Bleiben Sie weiter sichtbar! Wir stehen an Ihrer Seite – für jüdisches Leben in unserer Mitte.“

