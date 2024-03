„Ich durfte ganze Generationen prägen“ Susan Sideropoulos blickt dankbar auf zehn Jahre GZSZ zurück

Kurz vor der 8000. Folge der RTL-Langzeitserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) blickt Schauspielerin Susan Sideropoulos voller Nostalgie auf ihre Zeit in der Soap zurück. „Für mich gehören diese zehn Jahre zu meinen schönsten und prägendsten Jahren“, sagte die 43-Jährige in einem von RTL verbreiteten Interview. „Ich durfte so viel spielen und erleben, da brauchen manche Menschen wahrscheinlich fünf Leben.“

Charlottenburg-Wilmersdorf Newsletter Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

GZSZ startete nach Angaben des Senders am 11. Mai 1992, demnach läuft am 15. April die 8000. Folge. Sideropoulos spielte von 2001 bis 2011 in der täglichen Seifenoper mit und war seinerzeit eines ihrer bekanntesten Gesichter.

Sie sei einfach sehr dankbar, vor allem über ihre Rolle der Verena, sagte Sideropoulos dem Sender. „Noch heute sprechen mich so viele Menschen an mit den Worten ‚Du bist die Heldin meiner Kindheit‘. Geht es schöner? Ich durfte ganze Generationen prägen, manche haben mit mir sogar Deutsch gelernt, es wurde mit mir gelacht, gelitten und sehr viel geweint. Das Ableben von Verena gehört wohl zu den emotionalsten TV-Momenten.“

Mit Mann und Kindern lebt sie in Charlottenburg

Seit Anfang der 2000er-Jahre lebt Sideropoulos, die gebürtig aus Hamburg stammt, mit Mann und Kindern in Berlin. Das gemeinsame Zuhause befindet sich in Charlottenburg. „Ich bin damals direkt in die Nähe vom Ku’damm gezogen und habe mich von hier auch nicht mehr wegbewegt“, sagte die Schauspielerin vergangenes Jahr dem „Berliner Abendblatt“. Sie schätze die kleinen Läden und Cafés dort, vor allem in der Knesebeckstraße, Spaziergänge am Lietzensee und Konzerte auf der Waldbühne.

Ihrem Kiez untreu wird Sideropoulos, wenn sie etwas mit ihren Kindern unternehmen will. Sie besuche öfter mit ihnen den Flohmarkt im Mauerpark, berichtete die Wahl-Berlinerin. Am liebsten würden ihre Kinder inzwischen Freunde treffen, erzählte sie außerdem. „Aber im Sommer verbringen wir die gemeinsame Zeit immer noch gerne am Gleisdreieck.“ Sie selbst gehe auch gern bei den „Engtanz“-Partys mit Neunziger-Musik oder israelischen „Isramani“-Partys feiern.

Seit ihrem Abschied von GZSZ hat Sideropoulos vor allem Episodenrollen in verschiedenen Fernsehserien gespielt. In den vergangenen Jahren veröffentlichte sie zudem zwei Bücher mit Lebenstipps, kürzlich war sie in der Show „Das große Promibacken“ bei Sat.1 zu sehen. 2023 kehrte sie noch einmal für einen Gastauftritt zu der Soap zurück, die sie einst bekannt gemacht hat. (Tsp, dpa)