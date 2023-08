„Ich rechne nicht mit einer Spaltung der Linken“ Berliner Fraktionschefin Anne Helm zur Krise ihrer Partei

Frau Helm, wie arbeitet es sich in einer Partei, von der man nicht weiß, ob sie in ein paar Monaten noch in dieser Form existiert?

Man würde lügen, wenn man sagen würde, die Linke sei nicht in einer Krise. Es gibt Verunsicherungen bei Wählerinnen und Wählern, ob wir in Zukunft noch ein Angebot für sie machen können, ob wir verlässlich sind. Das wirkt sich auch auf die ehrenamtliche Arbeit innerhalb der Partei aus. Klar ist: Wir müssen jetzt Richtungsentscheidungen treffen.