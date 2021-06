Eine Ärztin im Impfzentrum Arena Berlin soll gefälschte Impfpässe ausgestellt haben. Das bestätigte die Polizei dem Tagesspiegel am Samstag. Demnach hatte eine Mitarbeiterin am Mittwoch gegen 16 Uhr bemerkt, wie die 43-jährige Medizinerin mehrere leere Impfpässe stempelte, ohne dass diese Inhabern zugeordnet werden konnten. Da dies den Regularien des Zentrums widersprach und die Frau sich nicht erklären konnte, wendete sich die Mitarbeiterin an die Leitung, die daraufhin die Polizei informierte.

Bei der Festnahme der Frau fanden die Beamten 1000 Euro Bargeld, außerdem wurden weitere gestempelte Pässe sichergestellt.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Das Landeskriminalamt ermittelt gegen sie nun wegen des Verdachts auf Betrug. Ob die Frau alleine handelte oder weitere Personen involviert sind, ist noch unbekannt. Ebenfalls ungeklärt ist bislang, ob und wie die Impfpässe vertrieben wurden und wer sie erhielt.