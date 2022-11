„Im Vorfeld von 1933 und heute so“ Das fragwürdige Geschichtsbild in einem Berliner Amtsgericht wird zum Politikum

Ein umstrittenes Verständnis von Pressefreiheit, bedenkliche NS-Vergleiche und ein fragwürdiger Umgang mit einer Dienstanschrift – unter Berliner Juristen wird über einen Verein diskutiert, in dessen Vorstand der Präsident des Amtsgerichts Lichtenberg sitzt.

Spitzenjurist Werner Gräßle gehört einem kleinen Verein an, der unter dem Namen „Ohne Unterschiede – für einen fairen Umgang mit Muslimen“ die Berichterstattung zu diversen Aspekten des Themas „Islam“ kritisiert. Der Verein, dem auch ein früherer Pfarrer und eine Ex-Verfassungsschützerin angehören, blieb trotz umfangreicher Öffentlichkeitsarbeit unbeachtet – bis er im Oktober durch einen Brief an Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) auffiel.

Darin werden die „Verantwortlichen“ aufgefordert, sich für eine Razzia in der Neuköllner Dar-As-Salam-Moschee zu entschuldigen. Die wurde 2020 wegen mutmaßlichem Corona-Hilfen-Betrugs durchsucht, wobei sich später herausstellte, dass dazu kein Vergehen vorlag.

In dem offenen Brief an Kreck wurde die Lichtenberger Dienstanschrift Gräßles als Vereinsadresse angegeben, obwohl er als Privatperson, nicht als Richter auftrat. Jetzt wurden andere Juristen, Abgeordnete und Journalisten aufmerksam – und empörten sich.

Denn auf seiner Internetseite schrieb der Verein: „Medien spielen eine große Rolle im Hinblick auf die Konstruktion negativer Stereotype bezüglich einzelner Bevölkerungsgruppen, die dann generalisiert werden. Dies war im Vorfeld von 1933 so im Hinblick auf negative Stereotype auf die jüdische Bevölkerung und ist heute so im Hinblick auf Stereotype im Hinblick auf muslimische Bevölkerung oder auch beispielsweise im Hinblick auf Sinti und Roma.“

Man ärgere sich intern über Gräßles „fragwürdiges Geschichtsbild“, sagte ein Jurist, der wegen der einflussreichen Stellung des Gerichtspräsidenten anonym bleiben wollte.

„Mit dem richterlichen Zurückhaltungs- und Mäßigungsgebot ist die Position des Amtsgerichtspräsidenten mit Namen und Titel in einem offiziellen Schreiben des Vereins nicht in Einklang zu bringen“, sagte Cornelia Seibeld, Sprecherin der CDU für den Kampf gegen Antisemitismus. „Auch, weil antisemitische Berichterstattung vor 1933 absurderweise der heutigen Berichterstattung über Muslime de facto gleichgestellt wird.“

Seibeld hatte die Senatsverwaltung gefragt, wieso der Gerichtspräsident öffentlich seine Dienstanschrift als Vereinsadresse zur Verfügung stellte. „Der Senat hält es nicht für zulässig, dass der Präsident des Amtsgerichts Lichtenberg dem Verein die Nutzung ermöglicht hat“, antwortete die Justizverwaltung.

Ein Sprecher betonte, dass Justizsenatorin Kreck umgehend nach Kenntnis des Vorgangs veranlasste, die Dienstanschrift zu entfernen. Tatsächlich änderte der Verein seine Anschrift.

Andere Fragen der Opposition und des Tagesspiegel beantwortete der Stab um Senatorin Kreck allerdings nicht – vor allem mit Verweis darauf, dass dienstrechtlich das Kammergericht für Gräßle zuständig sei. Das Kammergericht wiederum teilte mit, es handele sich um „Personaleinzelangelegenheiten“, zu denen man sich aus rechtlichen Gründen nicht äußere.

Dabei sind die Fragen, die sich stellen, politischer Natur, wären also eher von der Senatorin zu beantworten: Befürchtet der Senat, dass der öffentliche Druck durch den Verein, dem der Gerichtspräsident angehört, die Berichterstattung über islamistische Phänomene einschränkt, weil sich Journalisten vor Denunziation fürchten? Und könnten sich im Extremfall islamistische Gewalttäter zu Angriffen auf Journalisten ermutigt sehen, gerade weil der Verein des Gerichtspräsidenten suggeriert, die Berichterstattung über Muslime sei meist unfair? Unbeantwortet blieb auch die Frage, ob sich die Senatorin wünsche, dass sich der Gerichtspräsident bei jenen Journalisten entschuldigt, die durch den Verein denunziert wurden – darunter Tagesspiegel-Redakteure.

Einzelne Abgeordnete kündigten an, Senatorin Kreck erneut zu den Vorgängen befragen zu wollen. Für den Tagesspiegel war Gerichtspräsident Gräßle auf mehrfache Anfrage nicht erreichbar. Für den Verein antwortete Martin Germer, einst Pfarrer der Berliner Gedächtniskirche.

Um „eine besonders gute postalische Erreichbarkeit sicherzustellen“, schreibt Germer, habe man sich für die Dienstanschrift des Lichtenberger Gerichtspräsidenten entschieden. Die Völkermordverbrechen des Nationalsozialismus verharmlose man nicht. In der oben zitierten Formulierung über die Rolle der Medien gehe es „um die Konstruktion negativer Stereotype in der Öffentlichkeit und in den Medien vor 1933“, also um den über Jahrzehnte geschürten Antisemitismus, der rückblickend die „Diskriminierungs-, Vertreibungs-, Beraubungs- und Ausrottungspolitik“ vorbereitet habe.

„Wir setzen aber nicht die Gegenwart mit der Situation vor 1933 gleich und schon gar nicht mit der nach 1933“, schreibt der Pfarrer im Ruhestand. „Um derartige Missverständnisse zu vermeiden, haben wir den Text auf der Homepage unlängst geändert.“

Grundsätzlich, führt der frühere Kirchenfunktionär aus, kritisiere man auf „mangelndem Verständnis für religiöse Phänomene und auf ungenügender Kultursensibilität beruhende Islamberichterstattung“. Die islambezogene Berichterstattung im Tagesspiegel sei zwar keine Hetze, entfalte „subtiler“ aber „entsprechende Wirkung“. Die lasse sich aus Sicht islamischer Leser, schreibt Germer, so zusammenfassen: „Wir sind in diesem Land als Muslime nicht willkommen.“

Über solche Ausführungen wundern sich in Justiz und Politik einige: Zehntausende Muslime wanderten jedes Jahr nach Deutschland ein, hieß es etwa von einem am Lichtenberger Gericht tätigen Anwalt, viele Moscheen würden mit öffentlichen Geldern unterstützt.

Über die erwähnte Dar-As-Salam-Moschee, die der Verein in Schutz nimmt, wird deshalb bald im Abgeordnetenhaus gesprochen. Hinter der Moschee steht die „Neuköllner Begegnungsstätte“ (NBS), die Projekte vom Senat mit Steuergeld fördern ließ, von denen womöglich auch Salafisten profitierten: Einige der Moscheen, die mit der NBS in einem Imam-Rat kooperierten, werden explizit im Verfassungsschutzbericht erwähnt. Die FDP will den Vorgang im Abgeordnetenhaus besprechen.

