In Berlin-Kreuzberg : Radfahrerin stößt mit Fußgänger zusammen und stürzt auf Kopf

Die 62-Jährige war am Freitag in der Obentrautstraße unterwegs, als ein 18-Jähriger zwischen geparkten Autos auf den Radweg trat und mit ihr kollidierte. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.