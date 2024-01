In Berliner S-Bahn Unbekannter beleidigt 13-Jährige rassistisch

In Berlin soll ein Unbekannter eine 13-Jährige in einer S-Bahn fremdenfeindlich beleidigt haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, zeigte das Kind die Tat bei einem Polizeiabschnitt in Friedrichshain an.

Bezirke-Newsletter: Friedrichshain-Kreuzberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Nach Angaben des Mädchens soll der Unbekannte am Dienstag gegen 13.50 Uhr in einer Bahn der Linie S7 auf sie zugegangen sein und sie dann rassistisch beleidigt haben. Daraufhin soll das Mädchen am Bahnhof Ostkreuz ausgestiegen und zu einer Polizeiwache gegangen sein. Der Staatsschutz ermittelt. (Tsp)