In den Gegenverkehr geraten Zwei Verletzte nach Zusammenstoß in Berlin-Spandau

Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Spandau verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet ein Mann mit seinem Auto am Sonntagnachmittag wegen eines medizinischen Notfalls in den Gegenverkehr.

Dabei überschlug sich das Auto des Unfallverursachers, der in Lebensgefahr ins Krankenhaus gebracht wurde. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich außerdem der Beifahrer des anderen Autos. (dpa)

