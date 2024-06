In Moabit und Charlottenburg Wieder brennende Autos vor Berliner Gefängnissen – Polizei geht von Brandstiftung aus

Erneut sind mehrere Autos in Berlin vor zwei Justizvollzugsanstalten (JVA) in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie ein Sprecher am Samstag sagte.

Demnach wurden in der Nacht zu Samstag sechs Fahrzeuge in der Spenerstraße nahe der JVA Moabit teils erheblich beschädigt. Ein weiteres Auto wurde leicht beschädigt. Bei einem weiteren Auto, das durch die Unbekannten angegriffen wurde, waren keine Schäden erkennbar.

Auch an der JVA Plötzensee am Friedrich-Olbricht-Damm in Charlottenburg brannten zwei geparkte Fahrzeuge. Die Polizei geht derzeit nicht von einer politischen Motivation aus, sagte der Polizeisprecher. Zwei Brandkommissariate ermitteln. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.

Zuletzt war es in Berlin und Brandenburg immer wieder zu Auto-Bränden vor Gefängnissen gekommen. Dabei wurden auch Fahrzeuge von JVA-Mitarbeitern angezündet. (Tsp, dpa)