Tagesspiegel Plus Exklusiv In sieben Schritten zum Wahlsieg : So wollen Saleh und Lehmann die Berliner SPD zurück auf Erfolgskurs bringen

Nach der desaströsen Wahlanalyse geht das Kandidaten-Duo um den Parteivorsitz, Raed Saleh und Luise Lehmann, in die Offensive. Mancher Punkt ist Saleh auf den Leib geschrieben.