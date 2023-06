Ja oder Nein, Samantha? Schauspielerin Kim Cattrall wirkt doch an „Sex and the City“-Fortsetzung mit

And just like that sprechen alle über die noch nicht ausgestrahlte zweite Staffel der „Sex and the City“-Fortsetzung „And Just Like That…“. Denn: Die eigentlich ausgestiegene Kim Cattrall, in der Rolle der schlagfertigen Samantha Jones, soll doch wieder mit von der Partie sein. Der Instagram-Account der Serie teilte einen Zeitungsartikel über Cattralls Rückkehr in Staffel zwei und schrieb dazu: „Das Geheimnis ist gelüftet!“

Auch Parker wollte lieber ohne Cattrall weiterdrehen

Die erste Staffel von „And Just Like That...“ hatte im Dezember 2021 ihre Premiere. Während Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon in ihre Rollen als Carrie, Charlotte und Miranda zurückgekehrt waren, tauchte Cattrall nicht mehr auf. Die Geschichte ihrer Figur Samantha wurde dabei in Textnachrichten weitererzählt. In der Serie ist sie von New York nach London gezogen.

Die jüngsten Nachrichten nun dürften Fans überraschen, da Cattrall zuvor deutlich geäußert hatte, keine Rückkehr zu ihrer „Sex and the City“-Rolle zu planen. Auch Sarah Jessica Parker hatte in einem Interview gesagt, dass sie lieber ohne Cattrall weiter drehen wolle.

Parker und Cattrall mimten zwar über sechs Jahre lang die besten Freundinnen, im wahren Leben sind aber langanhaltende Spannungen zwischen den beiden Schauspielerinnen bekannt. Was genau der Auslöser für die Fehde ist, ist nicht bekannt. Es ging wohl um Neid bezüglich unterschiedlicher Rollen, ungleiche Bezahlung und Cliquenbildung am Set. Laut US-Medien weigerten sich Parker, Nixon und Davis zwischenzeitlich sogar, mit Cattrall abseits des vorgegebenen Drehbuchs zu sprechen. Nach dem Tod von Catralls Bruder im Jahr 2018 schien der Streit öffentlich zu eskalieren. Parker bot der trauernden Familie öffentlich Hilfe an, was Cattrall wohl als heuchlerisch empfand. Sie die Geste „eine schmerzhafte Erinnerung daran, wie grausam (Parker) damals war und heute ist“.

Eine echte Rückkehr von Samantha wird wohl nicht zu erwarten sein. Es soll sich vielmehr um einen kurzen Cameo-Aufritt handeln, der ohne den Rest des Casts gedreht wurde. Die zweite Staffel zu „And Just Like That...“ soll im Juni anlaufen. (mit dpa)