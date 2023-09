„Jetzt will Berlin Putin Soldaten liefern“ Kriegsdienstverweigerer Nikita R. droht Abschiebung – trotz Kirchenasyl

Trotz Kirchenasyl soll der Russe Nikita R. abgeschoben werden. Die Berliner Polizei versuchte sogar schon, ihn festzunehmen. Am 26. Juli um 6.30 Uhr klingelten Polizisten in Marzahn an der Wohnung seiner Mutter und pochten laut gegen die Tür, eineinhalb Stunden dauerte der Einsatz.