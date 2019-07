Der bisherige Geschäftsführer der Leipziger Stadtwerke, Johannes Kleinsorg, wird nach Tagesspiegel-Informationen neuer Chef der Berliner Bäderbetriebe. Der 57-Jährige folgt auf Andreas Scholz-Fleischmann. Kleinsorg gilt als erfahrener Manager. Er wird dem Vernehmen nach ein Jahresgehalt von rund 200.000 Euro erhalten. Sportsenator Andreas Geisel will die Personalie am Dienstag bekannt geben.

Der gebürtiger Göttinger Kleinsorg ist studierter Volkswirt und war seit 1998 in der Energiewirtschaft tätig. Beim Regionalversorger Fränkisches Überlandwerk AG verantwortete er den Stromvertrieb und war Gründungsgeschäftsführer einer Energiehandelsgesellschaft. Als Prokurist und Leiter des Geschäftsbereiches Marktmanagement der Nergie AG war er für Vertriebsaktivitäten und Markenführung zuständig und zugleich Geschäftsführer der Frankengas GmbH.

2005 übernahm er die Geschäftsführung der 24sieben GmbH. Im Rahmen von Umstrukturierungen in der MVV‐Gruppe, zu der die Stadtwerke Kiel AG gehört, leitete er die 24/7 Trading GmbH, heute MVV Trading. Er verantwortete als Bereichsleiter der Stadtwerke Kiel AG die Geschäftsfelder Vertrieb und Handel, einschließlich Erzeugungsportfoliomanagement und Energiedienstleistungen. Kleinsorg wechselte 2014 als Sprecher der Geschäftsführung zu den Leipziger Stadtwerken. Dort initiierte er den Wechsel der Stadtwerke in Richtung „Stadtwerk der Zukunft“.

Berlin hat lange nach einem Nachfolger von Scholz-Fleischmann gesucht, der im April in Rente gegangen war. Die Stellenausschreibung wurde von der privaten Personalberatung Below Tippmann & Co. betreut. Sie stellte an die Bewerber hohe Anforderungen. „Wir setzen die ausgeprägte Fähigkeit voraus, souverän mit politischen Entscheidungsträgern, der Öffentlichkeit und den Medien umgehen zu können.“

Die Berliner Bäder sind Europas größte Bäder-Betriebe

Dem neuen Bäderchef wurde die berufliche Aufgabe mit schönen Zielen schmackhaft gemacht. „In der Bevölkerung machen Sie die Neuausrichtung der Bäder-Betriebe sichtbar.“ Die Umsetzung und Überarbeitung des „Bäderkonzepts 2025“ mit zwei großen Neubauvorhaben, gezielten Instandsetzungsmaßnahmen und einem Angebot, das auf sich ändernde Nutzergruppen eingehe und für höhere Attraktivität und Besucherzahlen sorge, sei wichtiger Bestandteil der Führungsaufgabe. Einschließlich der Sicherstellung bedarfsgerechter und verlässlicher Öffnungszeiten.

Die Neuausrichtung der Bäder-Betriebe hat bereits begonnen. Mit 61 Schwimmbädern und 750 Mitarbeitern sind die BB Europas größter Bäder-Betriebe. Die Bäder-Betriebe sollen eine langfristige wirtschaftliche Planungssicherheit erhalten. Es gibt mehr Geld fürs Personal und für den Abbau des gigantischen Sanierungsstaus von 230 Millionen Euro.

Im Gegenzug wird aber erwartet, dass die Besucherzahlen steigen, attraktive und sozial gerechte Tarife angeboten und verlässliche Öffnungszeiten garantiert werden. Die Zusammenarbeit mit den Berliner Wasserbetrieben im technischen Bereich, aber auch bei der Ausbildung des Personals, soll intensiviert werden.