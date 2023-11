Jubel am Ku’damm Türkei-Fans feiern Sieg mit Autokorso und Fahnen in Berlin

Die Fans der türkischen Fußball-Nationalelf haben den 3:2-Erfolg über Deutschland am Samstagabend ausgiebig in Berlin gefeiert. Nach dem Spiel im Olympiastadion fuhren etliche von ihnen in einem Autokorso rund um den Kurfürstendamm. Viele schwenkten Türkei-Fahnen und zogen jubelnd durch die Straßen.

Nach dem Sieg ihrer Mannschaft feierten türkische Fans den Erfolg unweit des Ku’damms. © dpa/Paul Zinken

Einer Polizeisprecherin zufolge verliefen die Feiern ohne größere Zwischenfälle. Wie viele Menschen auf den Straßen feierten, konnte sie am frühen Sonntagmorgen nicht mitteilen.

Zuvor hatten Zehntausende türkische und türkischstämmige Fans im mit 72.592 Zuschauern ausverkauften Olympiastadion schon mächtig Stimmung gemacht. Das Testspiel Deutschland gegen die Türkei war das erste Heimspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. (dpa)