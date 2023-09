Junge klemmte in der Tür fest Straßenbahn schleift Elfjährigen in Berlin 20 Meter mit

Ein Elfjähriger ist in Berlin-Weißensee mehrere Meter von einer Straßenbahn mitgeschleift worden. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit.

Der Junge soll am Dienstag gegen 14.30 Uhr an der Station Berliner Allee versucht haben, die Tür der Tram-Linie M4 offenzuhalten, damit sein Freund hätte aussteigen können. Doch der Schüler stürzte und die Tür fiel zu, während seine Hand in der Tür klemmte. Die Straßenbahn zog ihn rund 20 Meter mit, bevor sie zum Stehen kam, hieß es von der Polizei.

Das Kind erlitt mehrere Hautabschürfungen sowie Hämatome und musste wegen des Verdachts eines Schädel-Hirn-Traumas zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Bahnverkehr wurde bis etwa 15 Uhr eingestellt. (Tsp)