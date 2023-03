Kabel guckte aus verdächtiger Tasche Bahnhof Alexanderplatz weitläufig geräumt – Sprengstoffspürhund im Einsatz

In unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Alexanderplatz wurde am Freitagabend ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei bestätigte handelt es sich um eine schwarze Umhängetasche, die vor dem Eingang zum Bahnhof in der Nähe einer Burger King-Filiale gefunden wurde. Um die Unbedenklichkeit der Tasche zu prüfen kam ein Sprengstoffspürhund zum Einsatz, der Bereich um den Fundort wurde weitläufig geräumt.

Laut Informationen der Berliner Polizei soll aus der verdächtigen Tasche ein Kabel herausgeschaut haben. Der Einsatz dauerte von 18:01 bis 18:50 Uhr an. Alle Sperrungen sind mittlerweile aufgehoben, auch die Bahn- und Tramlinien am Alexanderplatz fahren wieder nach Plan. Zwischenzeitlich waren die Tramlinien M4, M5 und M6 umgeleitet worden.

