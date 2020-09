Bei den Grünen in Mitte kommt es am Samstag zu einer Kampfabstimmung zwischen dem amtierenden Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel und seinem Parteikollegen Tilo Siewer. Beide wollen bei den kommenden Kommunalwahlen für ihre Partei als Bezirksbürgermeister kandidieren. Zuvor trafen sie sich am Dienstagabend zu einem digitalen Schlagabtausch. 77 Zuhörer - vor allem Parteimitglieder - hatten sich per Webcam zugeschalten und konnten Fragen stellen.

Zweieinhalb Stunden diskutierten die beiden zu den Themenbereichen Sozialpolitik, Klima- und Umweltschutz, Vielfalt in der Verwaltung und Stadtentwicklung.

Von Dassel musste sich während der Veranstaltung gegen einen angriffslustigen Herausforderer verteidigen. Siewer ist seit 2006 Bezirksverordneter und seit diesem Jahr Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bezirk Mitte. "Ich glaube, dass wir mehr erreichen können als in den vergangenen Jahren", sagte er zu Beginn des Duells.

Neben dem aus seiner Sicht zu langsamen Ausbau der Radinfrastruktur und der Umsetzung der Verkehrswende im Bezirk kritisierte er vor allem von Dassels Politikstil. "Ich möchte Lösungen erarbeiten und keine Schlagzeilen produzieren", sagte er.

Mittes Bezirksbürgermeister hatte sich in der Vergangenheit nicht immer beliebt gemacht in seiner Partei. Die Äußerung über „aggressive Obdachlose aus Mittel- und Osteuropa“ etwa oder seine Forderung nach einem Verbot von Straßenprostitution in der Kurfürstenstraße hatten ihm viel Kritik eingebracht. Das nutzt Tilo Siewer nun für sich. Er wolle der Anwalt der Menschen sein und nicht deren Sheriff. Von Dassel warf er vor, sich auf Kosten von Minderheiten zu profilieren.

Der Bezirksverordnete Tilo Siewer. Foto: promo

Von Dassel wies die Kritik zurück. Manchmal müsse er eben andere Politiker aus Bundes- und Landesebene auf die Probleme im Bezirk aufmerksam machen. Auch beim Thema Obdachlosigkeit, womit der Bezirk seiner Ansicht nach allein gelassen werde. "Da muss ich manchmal lauter rufen, als es mir lieb ist", sagte er.

Auch die Zustände auf dem Straßenstrich in der Kurfürstenstraße empfinde er nach wie vor als katastrophal. "Für Anwohnende und betroffene Frauen hat sich nur wenig verbessert", sagte er. Andere Lösungsansätze seien also nötig. Von einer generellen Sperrzone halte er zwar nichts, er könne sich aber vorstellen, Prostitution nur unter bestimmten Bedingungen zu erlauben. Siewer sprach sich dafür aus, die Hilfsangebote vor Ort weiter auszubauen.

Siewer nennt Bilanz bei Radwegen ein "Armutszeugnis"

Die zweite große Kontroverse gab es beim Thema Klimaschutz, wobei es vor allem um den Ausbau der Radwege ging. Während von Dassel der Meinung war, dass die Bilanz hier "nicht so schlecht ist, wie sie oft dargestellt wird", bezeichnete Siewer diese als "Armutszeugnis". Von Dassel verwies auf geplante Radwege, Spielstraßen und weitere Verbesserungen, die bis zur Wahl nächstes Jahr noch fertig werden sollen.

Siewer kritisierte dagegen, dass einige Projekte wie der Radweg in der Müllerstraße viel zu lange nicht umgesetzt wurden. Bei den Radverkehrsplanern seien erst 1,5 Stellen neu besetzt, in Friedrichshain-Kreuzberg dagegen schon fünf. "Weil diese Menschen dort arbeiten wollen, wo etwas vorangeht", sagte er. Und das sei in Mitte eben nicht der Fall.

Mehr Vielfalt in der Verwaltung wollen beide

Bei anderen Themen waren sich die beiden Kandidaten dagegen einig. Mehr Vielfalt in der Verwaltung wollen beide erreichen. Bisher arbeiten zu wenige Menschen mit Migrationshintergrund im Bezirksamt. Vor allem in leitenden Positionen. Hier gibt es laut von Dassel nur einen Amtsleiter. Es sei schwer, entsprechende Auszubildende zu finden. Es bewerben sich wenige und diese wenige fliegen dann oft durchs Auswahlverfahren, berichtete der Bezirksbürgermeister.

Siewer forderte, verstärkt in Schulen zu gehen und nach neuen Bewerben zu suchen. Auch Frauen müssten noch besser gefördert werden.

Bei der Stadtentwicklung ist es sowohl von Dassel als auch Siewer wichtig, neuen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Gleichzeitig soll umwelt- und klimaverträglich gebaut werden. Indem zum Beispiel grüne Ausgleichsflächen angelegt werden.

Dass die Mieten in Mitte für Normalverdiener kaum noch bezahlbar sind, nannten beide als eines der größten Probleme im Bezirk. Immerhin habe man die Hälfte der verkauften Häuser in Milieuschutzgebieten durch Vorkaufsrecht oder Abwendungsvereinbarungen schützen können, berichtete von Dassel.

Siewer merkte an, dass man sich schon früher an Genossenschaften als potentielle Käufer hätte wenden können. Bisher übte der Bezirk das Vorkaufsrecht fast ausschließlich zugunsten von landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften aus.

Mit wem die Grünen in Mitte nun in die Kommunalwahl gehen wollen, entscheidet sich am Samstag, den 26. September, bei der Mitgliederversammlung im Poststadion in Moabit. Hört man sich in der Partei um, glauben einige, dass Siewer gute Chancen hat. Doch auch von Dassel zeigt sich selbstbewusst: "Ich bin noch nicht fertig mit dem Bezirk" sagte er. Am Ende entscheiden die 1600 Mitglieder des Kreisverbandes.