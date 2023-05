Karneval der Kulturen Bunte Parade zieht durch Berlin-Kreuzberg – Müllberge auf den Straßen

Der Karneval der Kulturen erreicht mit dem großen Straßenumzug am Sonntag in Kreuzberg seinen Höhepunkt. Die Parade fällt nach drei Jahren pandemiebedingter Pause in diesem Jahr aus Kostengründen jedoch kleiner aus, wie die Veranstalter zuletzt mitteilten. Knapp 50 Gruppen mit 2500 Akteuren waren angemeldet, statt der sonst bis zu 90 Gruppen. Zur insgesamt 25. Ausgabe des Umzugs wurden dennoch wieder Hunderttausende Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.

Die U7 ist um 12 Uhr brechend voll, niemand kommt mehr in den Zug – Umfallen unmöglich. Die Polizei macht die Strecke am U-Bahnhof Gneisenaustraße frei. Dahinter sieht man schon den Umzug, der sich sammelt. Ein sächselnder Polizist spricht Durchsagen in den Lautsprecher. "Sie werden meine Stimme heute bestimmt noch einmal hören." Daneben fragt eine Polizistin: "Was heißt Bordsteinkante auf Englisch?" Ihr Kollege beklagt sich über den Müll, der schon jetzt auf den Grünflächen liege.

Die Glitzerinzidenz unter den Besucher:innen geht derweil schon jetzt durch die Decke. Die Sambagruppe an erster Stelle trommelt lautstark. Sie will, dass es losgeht. Um 12.20 Uhr setzt sich der Zug am U-Bahnhof Gneisenaustraße mit etwa 20 Minuten Verspätung endlich in Bewegung.

Mitglieder der Gruppe „Maracatu-Treffen“ tanzen beim Umzug des Karnevals der Kulturen in Berlin-Kreuzberg. © dpa/Monika Skolimowska

Es geht nur sehr langsam voran. Kurz später kommt der Zug schon wieder zum Stehen. Dafür gibt es Musik vom ersten Wagen. Punkt 12.30 Uhr geht es dann richtig los. Das Motiv am ersten Wagen: ein brennender Regenwald. Der Wagen ist nicht motorisiert, an jeder Seite wird er von fünf Helfer:innen angeschoben. Ganz vorne, vor dutzenden Sambatänzerinnen, tanzt ein grüner Frosch.

Auch die bekannten Stelzenkünstler:innen stolzieren nach vorne. Eine Frau auf dem Wagen skandiert: „Wir sind wieder da! Karneval der Kulturen! Wir sind wieder da!“ 20 Minuten später kann dann auch der zweite Wagen „Abenteuer Tanz“ starten. Er ist mit hunderten Blumen geschmückt. Am Nachmittag will die Parade den Endpunkt am Hermannplatz/Ecke Urbanstraß erreichen.

Zahlreiche Zuschauer warten in der prallen Sonne am Straßenrand auf den Umzug des Karnevals der Kulturen. © dpa/Monika Skolimowska

Derweil stapelt sich vielerorts der Abfall. So haben sich etwa vor dem Imbiss „Kauf & Sauf“ in der Zossener Straße bereits Müllberge gebildet. Der Straßenzug ist voller Scherben.

Müll sammelt sich auf der Zossener Straße in Kreuzberg. © Lotte Buschenhagen

Nach Angaben der Polizei verläuft der Tag bislang friedlich. Besondere Zwischenfälle gab es am Sonntag zunächst nicht, sagte ein Polizeisprecher gegen 13 Uhr auf Nachfrage. Die Berliner Polizei ist mit rund 1200 Kräften rund um den Karneval der Kulturen im Einsatz.

Die Co-Leiterin des Straßenfests, Geraldine Hepp, zog vor dem Start des Umzugs am Sonntag ein erstes positives Fazit. „Das Straßenfest lief bislang gut, wir haben ein schönes Bühnenprogramm. Ich habe nicht erwartet, so emotional zu sein“, sagte sie mit Blick auf die Parade. Die Stimmung ist das, wofür wir das alles machen. Was die Communities hier schaffen, ist ein Geschenk für die Stadt. Hepp organisiert den Karneval der Kulturen in diesem Jahr zum ersten Mal mit an der Seite von Aissatou Binger.

Das musikalische, tänzerische und akrobatische Karnevalsprogramm läuft bereits seit Freitag auf dem Straßenfest in Kreuzberg. Seit jeher hat der Karneval der Kulturen auch eine politische Dimension. 1996 auch als Folge von Rassismus und Übergriffen gegründet, sieht er sich als Ort der Begegnung für ein friedliches Miteinander und Zeichen für Diversität.

In diesem Jahr geht es schwerpunktmäßig um die Themen Klima, Naturschutz, Recycling und traditionelle Kulturen. In zahlreichen Aufführungen setzen sich die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler mit diesen Aspekten auseinander. (mit dpa)