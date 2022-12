Karstadt am Leopoldplatz wird umgebaut Verdi fordert Erhaltung aller Arbeitsplätze

Die Signa-Gruppe will das Galeria-Karstadt-Kaufhaus am Leopoldplatz umbauen. Bei einem sogenannten Planungscafé diskutieren am Donnerstag Vertreter des Konzerns mit Fachleuten mit Anwohnenden über die Pläne. Die Gewerkschaft Verdi demonstriert vor der Tür und fordert Signa auf, alle Arbeitsplätze zu erhalten.

In den anderen neun Berliner Warenhausfilialen bestehe Personalbedarf, sagte Conny Weißbach, Fachbereichsleiterin Handel bei Verdi vorab. Daher könne die Belegschaft gehalten werden: „Es kann nicht angehen, dass die mehr als 100 Beschäftigten bei Karstadt eine betriebsbedingte Kündigung erhalten, wenn nach dem Umbau neu eröffnet werden soll!“

Die Gewerkschafterin befürchtet eine Schließung oder starke Verringerung der Verkaufsfläche. Betroffen seien auch Angestellte umliegender Unternehmen, denn das Warenhaus sei ein „unverzichtbarer Bestandteil des Kiezes am Leopoldplatz“ sowie ein „wichtiger Anker für die umliegenden kleinteiligeren Einzelhandelsstrukturen und die Gastronomie“.

