Kassierer in Neukölln mit Messer bedroht Berliner Polizei sucht mutmaßlichen Supermarkt-Räuber

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei nach einem mutmaßlichen Räuber. Der Mann soll im vergangenen November in einem Neuköllner Supermarkt einen Kassierer mit einem Messer bedroht und Geld aus der Kasse gestohlen haben. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Am 4. November 2022 ging der Unbekannte den Angaben zufolge in den Lebensmitteldiscounter an der Lipschitzallee in Gropiusstadt und tat so, als wollte er dort einkaufen. Der Mann legte verschiedene Artikel aufs Kassenband, aber als er die Ware bezahlen sollte, griff er plötzlich in die geöffnete Kassenlade. Als der Kassierer unterbinden wollte, dass der Mann Geld daraus mitnimmt, zog dieser plötzlich ein Messer.

Der Tatverdächtige soll etwa 30 bis 32 Jahre alt und 1,90 Meter groß sein. Weiteres Merkmal: eine hohe Stirn. Er trug ein schwarzes Basecap, einen weißen Schlauchschal, eine schwarze Jacke der Marke „North Face“, eine schwarze Jogginghose und graue Sportschuhe der Marke Adidas, sowie transparente Einweghandschuhe und einen grauen Rucksack. Auf ihrer Internetseite hat die Polizei Berlin mehrere Bilder des Mannes veröffentlicht.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer den Mann kennt oder Zeuge des Überfalls war, kann sich bei der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Telefonnummer 030-4664473112 und per E-Mail an Dir4K31@polizei.berlin.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. (Tsp)