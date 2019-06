Der Regen hat den Einsatzkräften eine Verschnaufpause gebracht. Die Randbereiche sind zwar gelöscht, doch an einigen Stellen gibt es noch offenes Feuer beim Waldbrand auf einem früheren Truppenübungsplatz bei Jüterbog im Kreis Teltow-Fläming südlich von Berlin – und „überall sind Glutnester, es gibt keine Entwarnung“, sagte Landrätin Cornelia Wehlan (Linke) am Freitag. Es handelt sich um den größten Waldbrand in Brandenburg seit den 70er Jahren. Insgesamt wurde durch den Brand nahe dem Keilberg eine Fläche mit einem Ausmaß von ca. 758 Hektar in Mitleidenschaft gezogen.

Was Wehlan besonders Sorgen macht: Der Sommer hat gerade erst angefangen. Und Jüterbog nicht der einzige Brennpunkt. Brandenburg ist das Land mit dem höchsten Anteil an kampfmittelbelasteten Gebieten in Deutschland. Rund 392.000 Hektar gelten als belastet. Regionale Schwerpunkte sind Teltow-Fläming, Märkisch-Oderland, Dahme-Spreewald, Oder-Spree, Potsdam und Oranienburg. Das Jüterboger Gebiet ist von 1864 bis 1992 vom Militär genutzt worden, im Boden liegt Altmunition, was die Löscharbeiten risikoreich macht.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Und dieses Problem kann kurzfristig nicht abgestellt werden. Hinzu kommt: Brandenburg mit seinen ausgedehnten Wäldern und den besonders anfälligen Kiefernwäldern ist das Land mit der höchsten Waldbrandgefahr.

Bis nächste Woche Mittwoch sind Einsatzkräfte durchgeplant

Der Einsatz in Jüterbog mit aktuell 174 Kräften dürfte noch einige Zeit dauern. „Keiner kann in die Glaskugel schauen“, sagte Wehlan. Vorsorglich sind die Einsatzkräfte bis Mittwoch nächster Woche durchgeplant worden. Die Experten hoffen, dass nicht erneut ein offenes Feuer entsteht oder durch starken Wind angefacht wird. Für die kommenden Tage ist sonniges Wetter angesagt. Um schnell voranzukommen, ist am Freitag ein Pionierpanzer der Bundeswehr angerückt. Er hat auf sechs Kilometern Waldwege und Brandstreifen freigeräumt und Schneisen geschlagen, die für weitere Löscharbeiten notwendig sind. so kann die Feuerwehr von dort die Brandnester bekämpfen. Auch heute wird der Panzer eingesetzt.

Empörung löste eine Entscheidung von Jüterbogs Bürgermeister Arne Raue (parteilos) aus: Das Landratsamt hatte den Einsatz am Donnerstag als Großschadenslage eingestuft und die Regie übernommen. Gleich danach hat Raue die örtliche zuständige Jüterboger Feuerwehr abgezogen, ohne Abstimmung mit der Einsatzleitung. Er begründete dies mit möglichen Chemiegerüchen – Altmunition enthält Phosphor, Arsen und Uran.

Mehr zum Thema Waldbrände in Brandenburg „Es besteht weiterhin die Großschadenslage“

Landrätin Wehlan hat deshalb Experten aus Berlin angefordert, die bestätigten, dass es keine erhöhten Schadstoffwerte gibt. Auch der Kampfmittelräumdienst des Landes widersprach: Auf dem früheren Übungsplatz befinde sich keine Uran-angereicherte Munition. Und der Landesfeuerwehrverband kritisierte, der Jüterboger Bürgermeister lasse die anderen Einsatzkräfte im Stich. Auch am Freitag war die Jüterboger Feuerwehr laut Landratsamt nicht beim Waldbrand im Einsatz.