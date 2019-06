Zwei Tage vor dem geplanten Flug von historischen „Rosinenbombern“ über Berlin war am Donnerstag noch immer nicht klar, wann die Maschinen wo über der Hauptstadt zu sehen sein werden. Für den geplanten Tiefflug über das Brandenburger Tor liegt bisher noch immer keine Genehmigung vor.

Die zum Teil aus den USA eingeflogenen Maschinen des Typs Douglas DC-3 haben in der vergangenen Woche an den Feiern zum 75. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie teilgenommen. Sie sind in dieser Woche bei Gedenkveranstaltungen zum 70. Jahrestag des Endes der sowjetischen Blockade West-Berlins auf den ehemaligen Luftbrücken-Flugplätzen Wiesbaden und Faßberg dabei.

Am bevorstehenden Wochenende waren von den Initiatoren des Fördervereins "Luftbrücke Berlin 70" dann Events in Berlin geplant. Doch ein Abwurf von Süßigkeiten über dem ehemaligen Flugplatz Gatow, eine angedachte Landung auf dem Tempelhofer Feld und ein zuletzt nur noch als geschlossene Veranstaltung eines Sponsors vorgesehenes Treffen auf dem Flugplatz Schönhagen scheiterten an viel zu spät beantragten Genehmigungen und fehlenden Konzepten.

Anträge viel zu spät gestellt

So sollen die „Rosinenbomber“ – aus Faßberg kommend – Berlin nur noch überfliegen. Für den geplanten Flug über das Brandenburger Tores in niedriger Höhe sind allerdings Sondergenehmigungen erforderlich. Denn es liegt im Flugverbotsgebiet über dem Regierungsviertel, dass sich im Umkreis von fünfeinhalb Kilometern um den Reichstag bis zu einer Höhe von 1500 Metern erstreckt und somit bis an den Nordrand des Tempelhofer Feldes reicht.

Bis Donnerstag lagen nach Angaben des zuständigen Bundesaufsichtsamtes für die Flugsicherung (BAF) noch nicht alle für eine Erlaubnis erforderlichen Stellungnahmen vor. Dem Vernehmen nach wurden auch hier die Anträge viel zu spät gestellt.

Der übrige Berliner Luftraum besteht aus den Kontrollzonen der Flughäfen Schönefeld und Tegel. Hier müssten die Piloten für einen Durchflug in einer Mindesthöhe von 2500 Fuß (762 Meter) nur kurzfristig bei der Flugsicherung melden. „Am 15. und 16.6. werden die Rosinenbomber auf einer letzten Route Berlin überfliegen und von dort aus in ihre Heimatländer abreisen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins vom 4. Juni. Laut der Website der Initiatoren sind die Überflüge Berlins am Sonnabend um 17 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr vorgesehen. Angaben über die Flugroute werden an beiden Stellen nicht gemacht. Der Vereinsvorsitzende Thomas Keller war telefonisch nicht erreichbar.