Kentler war nicht allein Missbrauchsnetzwerk in der Jugendhilfe reichte weit über Berlin hinaus 

Wissenschaftler der Universität Hildesheim haben am Freitag in Berlin ihren Abschlussbericht zu Missbrauchsfällen in der West-Berliner Jugendhilfe vorgestellt, die von den 1960er- bis in die 2000er-Jahre reichen. Konkret geht es um das Wirken des Sozialpädagogen und Sexualwissenschaftlers Helmut Kentler. Im Rahmen des sogenannten Kentler-Experiments waren bisherigen Untersuchungen zufolge Kinder und Jugendliche aus instabilen Verhältnissen mit dem Ziel der Resozialisierung bewusst an pädophile Pflegeväter vermittelt worden.

Die wichtigste Erkenntnis der Forscher:innen: Kentler war nicht alleine, sondern Teil eines deutschlandweiten Netzwerkes, das sich über ganz Deutschland breitete, und zu dem hochrangige Vertreter der Heimreform und der Sexualpädagogik gehörten – nicht zuletzt Gerold Becker, Schlüsselfigur des sexuellen Missbrauchs an der Odenwaldschule in Heppenheim.

Uni Göttingen als Ausgangspunkt des deutschlandweiten Netzwerks

Ausgangspunkt dieses Netzwerks ist laut dem Abschlussbericht die Universität Göttingen: Mehrere Akteure hätten am dortigen pädagogischen Seminar studiert oder seien dort tätig gewesen. Als weitere Knotenpunkte wurden neben Berlin und Heppenheim die Städte Lüneburg, Hannover und Tübingen benannt.

Lesen Sie hier den vollständigen Forschungsbericht der Universität Hildesheim.

Schuldig gemacht haben sich nach den Erkenntnissen der Forscher:innen Akteure an allen möglichen Schaltstellen. Nicht nur in der Berliner Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere dem Landesjugendamt, sondern deutschlandweit seien sowohl fachliche als auch fachwissenschaftliche „Expert:innen“, darunter hoch dotierte Professoren, und Argumente herangezogen worden, um Kindeswohlgefährdungen zu rechtfertigen, zu vertuschen, und sich gegenseitig zu schützen. Zum Teil, betonten die Forscher:innen, seien diese Netzwerke noch heute aktiv, bagatellisierten die Gewalt und lehnten Aufklärungsversuche ab.

Die Rekonstruktionen der Forscher:innen basieren vor allem auf den Berichten von fünf Betroffenen. Darüber hinaus seien Zeitzeug:innen interviewt sowie Akten und fachöffentliche Diskurse analysiert worden. Berlins CDU-Jugendsenatorin Katharina Günther-Wünsch erklärte am Freitag, alle Betroffenen hätten finanzielle Entschädigungen enthalten, sagte aber auch: „Das Leid der Betroffenen ist unermesslich und wirkt ein Leben lang.“ Ihre Institution werde die Erkenntnisse der Forschung nutzen, um „die Kinder- und Jugendhilfe institutionell zu sensibilisieren und kontinuierlich kritisch zu überprüfen“.

Betroffene und Zeitzeug:innen sind weiterhin aufgerufen, sich bei der Universität Hildesheim zu melden, die einen geschützten Rahmen für die weitere Aufarbeitung verspricht. Kontakt: jhberlin@uni-hildesheim.de.