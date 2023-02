Kettensägen kreischen in Berlin-Spandau Vorsicht, Baum fällt in der Pichelsdorfer Straße

In der Berliner Wilhelmstadt sind bald die Kettensägen zu hören: Die nächsten 30 Bäume an der Pichelsdorfer Straße werden gefällt. Angekündigt war der Schritt seit Monaten, jetzt ist es soweit im Februar 2023. Denn die einst so stolze Bummelmeile in Berlin-Spandau wird aufgemöbelt: neue Querungsmöglichkeiten, neue Bäume, neue Möbel, neue Bushaltestellen. Einen Radweg aber gibt es nicht.

„Im Rahmen der Umgestaltung der Pichelsdorfer Straße müssen von der Franzstraße bis zur Heerstraße insgesamt 31 geschädigte Bäume gefällt werden“, teilte Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, am Freitag mit. Die Arbeiten beginnen am Montag, 13. Februar, und sollen bis 22. Februar beendet sein. Oben ein ganz aktuelles Foto vom Spandau-Newsletter des Tagesspiegel, das die Bäume entlang der Pichelsdorfer Straße zeigt. Immer wieder wird die Fäll-Aktion bedauert von Anwohnern.

28 neue Ahorne und Linden werden gepflanzt - drei weniger als jetzt im Straßenzug

Im Herbst 2023 werden nach Angaben des Bezirks dann 28 neue Ahorne und Linden nachgepflanzt. Warum weniger als vorher? „Ein vollständiger Ersatz ist hier aufgrund von eingeschränkten Platzverhältnissen nicht möglich“, so Schatz. „Insgesamt werden aber in der Pichelsdorfer Straße mehr Bäume nachgepflanzt als gefällt.“

2021 ging es los. Die Bäume an der Pichelsdorfer Straße werden gefällt - hier ein Anwohnerfoto. © Konstantin Otto

Nach letzten Angaben werden insgesamt knapp 70 Bäume gefällt im gesamten Straßenzug und knapp 120 neu gepflanzt. „Zudem werden die ursprünglichen Baumscheiben vergrößert und teilweise mit Abdeckungen versehen“, so Schatz. Hier ein Foto, wie das auf den anderen Abschnitten der Pichelsdorfer Straße aussieht mit den Abdeckungen über den Baumscheiben.

Der bereits erneuerte Abschnitt der Pichelsdorfer Straße mit den neuen Baumscheiben. © André Görke

Gebaut wird nach jahrelanger Planung und Debatte seit 2021. Aktuell wird der Busverkehr über die Wilhelmstraße gelenkt, soll 2023 aber nach den aktuelle Bauarbeiten zurück auf die Pichelsdorfer Straße kommen. Später ist dann der Umbau des Metzer Platzes geplant - hier alle Details im Tagesspiegel für Berlin-Spandau.

Die Bushaltestelle am Metzer Platz wird bereits umgebaut, später soll der Platz folgen. © André Görke

Sie wollen mehr aus Spandau lesen? Gerne. Dann empfehlen wir Ihnen unseren Spandau-Newsletter, in dem wir Ihnen exklusive Bezirksnachrichten bieten, Kiez-Debatten aufgreifen, viele Termine und Tipps nennen. Einmal pro Woche und kostenlos – und für jeden Berliner Bezirk – unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier die Themen im aktuellen Spandau-Newsletter.

20 schnelle Fakten zur Wahl im Rathaus Spandau

zur Wahl im Rathaus Spandau Homeoffice 1.0: Früher lebte der Bürgermeister im Rathaus - aber wer?

Früher lebte der Bürgermeister im Rathaus - aber wer? Großbaustelle in Staaken : 1. Simulationen vom Supermarkt am Brunsbütteler Damm

: 1. Simulationen vom Supermarkt am Brunsbütteler Damm 4 statt 5 Fahrspuren: das Update zur Heerstraße und zur Stößenseebrücke

das Update zur Heerstraße und zur Stößenseebrücke Nach 12 Jahren : endlich ein Imbiss fürs Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

: endlich ein Imbiss fürs Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Sollte 2023 nicht die Gelbe Tonne für alle kommen?

nicht die Gelbe Tonne für alle kommen? 60-Mio-Projekt: Baustart an Spree Ecke Havel

Baustart an Spree Ecke Havel Ideen für die neue Siemensstadt : mehr Grün, weniger Lkw

: mehr Grün, weniger Lkw Nach Streit ums Flüchtlingscontainerdorf: Der Weg für die neue Schule am Rohrdamm ist frei

Der Weg für die neue Schule am Rohrdamm ist frei Kein Spam, sondern Spam-Festival : Spandau macht Alte Musik

: Spandau macht Alte Musik Spandauer SV: erste Fanartikel

erste Fanartikel „Lauf der Sympathie“ mit Streckenänderung

mit Streckenänderung Spendenaktion der Kirchen für die Ukraine: Wer hat abgelaufene Sanitätskästen?

für die Ukraine: Wer hat abgelaufene Sanitätskästen? Gottesdienst für Verliebte in St. Nikolai

in St. Nikolai ...das alles und noch viel mehr lesen Sie im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel: tagesspiegel.de/bezirke.

Zur Startseite