KI, Fuchsjagd, FIFA spielen Was Familien mit Ferienkindern nächste Woche in Berlin erleben können

Vom Bauernhof über Fifa-Turniere bis hin zur Musik mit künstlicher Intelligenz: Klein und Groß können zu Entdecker:innen von Berlin werden.

1 Angebote für die ganze Woche

Spielen an der Spree: Der Holzmarkt bietet alles, wonach sich das Sommerherz sehnt: einen neuen Spielplatz, Kunst und Kultur, Getränke und Essen – und das direkt an der Spree! Unter einer alten Weide kann man sich vor der Mittagshitze verstecken oder am Abend die Sonne untergehen sehen. Holzmarktstraße 25, 10243 Berlin

Hauptstadt der Kinder: Hier wird geforscht, gearbeitet und der Ton angegeben! Wie in einer richtigen Stadt braucht auch die Kinderstadt Kinder, die verschiedenen Berufen nachgehen. Darunter Bäcker:innen, Architekt:innen und die Stadtregierung – die wird selbstverständlich auch selbst gewählt. Eigentlich funktioniert hier alles wie in einer richtigen Stadt. Die wohlverdienten „Wuhlis“ dürfen danach auch wieder ausgegeben werden. Bis Ende August wächst und entwickelt sich die Stadt FEZitty, deren Einwohner:innen zwischen 6 und 14 Jahren alt sind, immer weiter. Tickets gibts unter tickets.fez-berlin.de. Montag bis Freitag, Straße zum FEZ 2

Experimentelle Filme entdecken: Die Sommerakademie der MiK Jugendkunstschule lädt zwischen dem 31. Juli und 8. August 2023 dazu ein, kurze, experimentelle Filme zu machen. Mit einer freien Herangehensweise sollen Alltäglichkeiten oder Themen, die Kinder und Jugendliche beschäftigen, dokumentiert und künstlerisch umgesetzt werden. Es sollen Grundlagen des filmischen Ausdrucks erlernt werden. Der Workshop findet von 10 bis 14 Uhr statt und richtet sich an 12- bis 19-Jährige. Das Angebot ist kostenlos, muss aber unter mik.berlin.de angemeldet werden. Jugendkunstschule Mitte, Schönwalder Str. 19, 13347 Berlin

Tierisches Theater: „Dies ist der erste und letzte Versuch der Tiere aller Kontinente, die Erde zu retten. Wir fordern ein sofortiges Handeln!“ - so beginnt die „Konferenz der Tiere“, die als musikalische Inszenierung der Kästner-Geschichte nun am Theater Luftschloss am Tempelhofer Feld aufgeführt wird. Die Karten gibt’s unter luftschloss-tempelhoferfeld.de. Mehrere Termine, immer 17 bis 18.30 Uhr. Luftschloss Tempelhofer Feld, 12101 Berlin

Landluft schnuppern in der Domäne Dahlem

Kühen beim Grasen zuschauen, Picknicken oder Hühner füttern – in der Domäne Dahlem gibt’s die kostenlose Bauernhoferfahrung. Alternativ kann man für 3 bis 5 Euro auch dem Museum einen Besuch abstatten. Täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Königin-Luise-Str. 4, 14195 Berlin

Kinderbauernhof am Görlitzer Park

Der Kinderbauernhof hat täglich geöffnet und bietet verschiedene Veranstaltungen für Kinder rund um den Umgang mit Tieren, Lebensmitteln und der Natur. Die aktuellen Angebote können über die Website kinderbauernhofberlin.de eingesehen werden. Der Sonnabend ist erwachsenenfrei. Wiener Straße 59B, 10999 Berlin

2 Dienstag

Aus alt mach stylisch: In diesem Workshop können Kinder alte Kleidungsstücke neu gestalten und wieder cool machen. Alles, was dafür gebraucht wird, ist ein altes Kleidungsstück – das können auch Taschen, Stoffe oder Beutel sein – und Lust darauf, zu lernen, mit welchen Techniken sie aufgepeppt werden können. Hier wird genäht, gebatikt und gebleicht – Zeit, kreativ zu werden! Das Angebot richtet sich an acht bis zwölf Jahre alte Kinder und ist kostenlos. 17 bis 19 Uhr, kostenlos, Anmeldung an info@weinmeisterhaus.de Stadtteilzentrum Prenzlauer Berg, Fehrbelliner Str. 92, 10119 Berlin

Stockbrot ins Feuer halten: In geselliger Runde am Lagerfeuer sitzen und Stockbrot zubereiten – das geht am Dienstag von 17 bis 20 Uhr im Zirkus Cabuwazi in Altglienicke. Venusstraße 90, 12524 Berlin

Mit KI einen eigenen Song machen: Im Lernzentrum können Kinder zu Zukunftsforscher:innen werden und ihren eigenen Song kreieren – mithilfe von einer künstlichen Intelligenz. Das klingt gut? Dann braucht es eine E-Mail an kontakt@das-lernzentrum.de für die Anmeldung, um an den Workshops am 1., 2. oder 3. August von 10 bis 15 Uhr teilzunehmen. Das Angebot ist kostenlos. Das Lernzentrum, Riesaer Straße 2 12627 Berlin (Marzahn-Hellersdorf)

3 Mittwoch

Auf Fuchsjagd durch die Stadt: Bei dieser kostenlosen Stadtrallye können Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren mit einem iPad und Missionskoffer zu Nachwuchsdetektiv:innen werden. Das Spiel dauert zwei Stunden und hält Überraschungen bereit. Treffpunkt ist das CIA Spandau am Mittwoch, den 2. August 2023, um 12 Uhr. Die Kinder brauchen eine Fahrtkarte, müssen mindestens 10 Jahre alt sein und müssen sich unter cia-spandau.de anmelden. Räcknitzer Steig 10, 13593 Berlin

Abenteuer Wiesendschungel: Am Mittwoch, den 2. August 2023 können von 13 bis 15 Uhr die Natur und ihre wilden Bewohner erforscht werden. Der Spaß kostet einen Euro, eine Anmeldung erfolgt über schleipfuhl@naturschutz-malchow.de Naturschutzzentrum Schleipfuhl, Hermsdorfer Straße 11a, 12627 Berlin

4 Donnerstag

Spiele für Viele

Am Donnerstag (14-16 Uhr) sind alle Kinder im Alter von 3 bis 13 Jahren in die Zentral- und Landesbibliothek Berlin zum Spielen eingeladen. Es wird Spiele für drinnen und draußen geben, darunter Rallys, Quizze und Büchertipps. Das Angebot ist kostenlos, es ist keine Anmeldung nötig. Blücherplatz, 110961 Berlin

Ausflug ins Illuseum

Kinder können sich auf eine Reise des Staunens begeben, indem sie die Ausstellung des Illuseums erkunden. 3D-Illusionen, Spiegelräume, Überraschungen in Kombination mit Teamspielen, kniffligen Rätseln und Quizzen – hier ist für Jede:n ab 10 Jahren etwas dabei. Der Ausflug läuft über das Medienkompetenzzentrum, kostet 3 € (in Einzelfällen können diese übernommen werden) und beginnt um 12 Uhr am CIA Spandau. Anmeldungen unter cia-spandau.de Räcknitzer Steig 10, 13593 Berlin

5 Freitag

Erzähl mir ein Märchen

Der Märchengarten der Kinderbibliothek lädt ein zum Lauschen von Geschichten über die Natur. Dazu wird gebastelt. Kinder ab 4 Jahren sind zwischen 15 und 17 Uhr willkommen, eine Anmeldung ist nicht nötig. Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Blücherplatz, 110961 Berlin

Mehr Sommerferien-Angebote für Kinder noch mehr Tipps finden sich unter sommerferienkalender-berlin.de und unter berlin.de

FIFA-Freitag – das virtuelle Fußballturnier

Kinder allen Alters sind dazu eingeladen, ihre Fähigkeiten im virtuellen Fußballspiel zu testen. Nervenkitzel, Schnelligkeit, Strategie und jede Menge neue Freund:innen inklusive. Ob Neuling oder Profi, alle sind willkommen. Das Angebot ist kostenlos und findet von 15 bis 19 Uhr statt. Anmeldung über die Website von CIA-Spandau.

6 Wochenende

Drucken ohne Papier und in 3D

Das Futurium lädt Familien dazu ein, die Möglichkeiten des 3D-Drucks zu erkunden – von der Gestaltung bis zum fertigen Produkt. Kann 3D-Druck unser Leben verändern? Der kostenlose Workshop findet am Samstag ab 12 Uhr statt, Kinder ab etwa 8 Jahren können jederzeit im Laufe des Tages dazustoßen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Futurium, Alexanderufer 2, 10117 Berlin

Insektenexpedition in Rummelsburg

Familien mit Kindern ab 6 Jahren können an der Rummelsburger Bucht Sechsbeiner suchen und bestimmen. So können Kinder die Natur, die direkt um sie herum und unter ihren Füßen existiert, erkunden. Das Angebot wird vom NABU organisiert, ist kostenlos und findet zwischen 10 und 11:30 Uhr statt. Anmeldung unter ag-rubu@nabu-berlin.de