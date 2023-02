Weil er einem Kind ein Porno-Video zeigte Berliner Polizei sucht nach mutmaßlichem Sexualstraftäter

Mit dem Bild einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Mann im vergangenen September in Marzahn-Hellersdorf einem Kind ein Video mit pornografischem Inhalt auf seinem Handy gezeigt haben. Der Vorfall hat sich den Angaben zufolge am 26. September 2022 gegen 13 Uhr am Bahnsteig des U-Bahnhofes Gärten der Welt/Kienberg ereignet.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe, um den abgebildeten Mann zu identifizieren.

Wer den Tatverdächtigen vor oder nach der Tat gesehen hat, Angaben zu seiner Identität oder Aufenthaltsort machen kann oder weitere Hinweise hat, kann sich beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 unter der Rufnummer (030) 4664 913555 oder per E-Mail an lka135@polizei.berlin.de sowie an jede andere Dienststelle der Polizei melden. (Tsp)

