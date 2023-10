Kind und Frau im Krankenhaus Autofahrerin fährt Elfjährige in Berlin-Reinickendorf an

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Reinickendorf sind am Montagnachmittag ein elfjähriges Kind und eine 38-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach soll das Kind gegen 15.20 Uhr auf seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg an der Kreuzung Emmentaler Ecke Thurgauer Straße in südlicher Richtung überquert haben. Dabei wurde es von der 38-Jährigen angefahren, die mit ihrem Wagen auf der Emmentaler Straße in Richtung Aroser Allee unterwegs war.

Sowohl das Kind als auch die Autofahrerin kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. (Tsp)