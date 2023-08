Kinder bis nach Hause verfolgt Männer stechen in Berlin mit Messer auf Vater ein

Weil er seine Kinder schützen wollte, ist ein Berliner Vater am Dienstagabend in Lichtenberg mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Kinder gegen 21 Uhr in der Nähe des U-Bahnhofs Friedrichsfelde von zwei Männern angesprochen. Die Männer fragten, ob sie Drogen dabeihätten.

Als die Kinder verneinten und schnell nach Hause liefen, folgten ihnen die Männer. Die beiden Kinder erzählten ihrem Vater, was passiert war. Dieser kam aus der Wohnung herunter und konfrontierte die beiden Männer. Einer von ihnen soll daraufhin ein Messer gezogen und auf den Vater in Richtung des Oberarms gestochen haben. Die Männer stiegen dann in einen roten Pkw und fuhren davon.

Der Vater erlitt eine Schnittwunde am Oberarm. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde er ambulant versorgt. (Tsp)