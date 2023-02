Tagesspiegel Plus Kitagebühren-Freiheit als Wahlkampfthema : Nur die AfD will Eltern in Berlin zur Kasse bitten

Die CDU fühlt sich in der Gebührenfrage missverstanden und auch FDP und Grüne wollen nicht mehr zur Beteiligung der Eltern an den Kitakosten zurück. Ein Interview und seine Folgen.