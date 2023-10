Kleine Antworten auf große Fragen Sängerin Joy Denalane fühlt sich in Berlin geborgen

In dieser Serie stellen wir Prominenten die großen Fragen des Lebens. Diesmal antwortet Sängerin Joy Denalane. Die gebürtige Schönebergerin wurde mit dem Freundeskreis-Duett „Mit dir“ bekannt.

Was lieben Sie an Berlin?

Berlin ist meine Heimat. Ich fühle mich hier wohl und geborgen und liebe die Vielfalt dieser Stadt und, dass hier ständig alles in Bewegung ist.

Was bereuen Sie?

Nichts.

Zur Person Joy Denalane veröffentlicht am 6. Oktober ihr neues Album „Willpower“. Einen ersten Vorgeschmack gab die im August erschienene Single „Hideaway“. Für Denalane ungewöhnlich: Die Soulballade ist auf Englisch. Nach 24 Jahren Beziehung haben sie und ihr Partner, der Sänger Max Herre, einiges hinter sich, darunter auch eine Trennung und die Wiederversöhnung. Die zwei gemeinsamen Kinder sind aus dem Haus und Denalane singt: „Finally we live in a hideaway“, und meint damit, dass sie endlich ihren gemeinsamen Rückzugsort haben.

Was würden Sie noch mal genauso machen?

Alles. Vor allem würde ich meinen Beruf noch mal genauso wählen.

Was lesen Sie gerade?

„Lieben lernen - Alles über Verbundenheit“ von Bell Hooks.

Träumen Sie?

Ja, ich träume sehr regelmäßig.

Was war Ihr erster Job?

Eisverkäuferin.

Currywurst oder Döner?

Currywurst extra scharf und Pommes rot, weiß, gelb (Senf).