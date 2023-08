Klima-Blockaden in Berlin-Kreuzberg Rund 20 Aktivisten setzen sich am Kottbusser Tor auf die Straße

Rund 20 Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Samstagmittag an drei Stellen am Kottbusser Tor in Kreuzberg den Straßenverkehr blockiert. Laut Angaben der Polizei Berlin begann die die Aktion um kurz nach 12 Uhr. 30 Einsatzkräfte seien im Einsatz gewesen.

Sechs Aktivisten setzten sich laut den Angaben auf die Skalitzer/Ecke Adalbertstraße, wovon sich vier festklebten. Sieben blockierten den Verkehr an der Skalitzer/Ecke Reichenbergerstraße. Von ihnen klebten sich sechs fest. Die beiden Blockaden wurden gegen 14 Uhr von der Polizei beendet.

Ein dritte Blockade Letzten Generation fand am Kottbusser Tor/Ecke Kottbusser Straße statt. Dort klebten sich laut Polizeiangaben sieben von acht Klimaaktivisten fest. Diese war gegen 15 Uhr beendet.