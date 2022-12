Klimaprotest der „Letzten Generation“ am Innsbrucker Platz Zufahrt zur Berliner Stadtautobahn A100 nach Straßenblockade wieder frei

Am Donnerstagmorgen haben Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ erneut Straßen in Berlin blockiert. Vier Personen klebten sich an der Zufahrt zur Stadtautobahn A100 am Innsbrucker Platz auf die Fahrbahn, wie die Polizei bestätigte. Gegen 8.50 Uhr konnte die Polizei die Blockade beenden und die Straße wieder freigegeben.

Die „Letzte Generation“ hatte auf Twitter über ihre Aktion informiert. Sie schrieb dazu: „Die Klimakatastrophe ist eine Lawine, die gerade Fahrt aufnimmt. Wenn sie einmal losgetreten ist, lässt sie sich kaum noch aufhalten.“

Erst am Mittwoch hatten Aktivisten mit einer spektakulären Aktion auf ihr Anliegen hingewiesen. Am Brandenburger Tor sägten sie die Spitze des wohl meistfotografierten Weihnachtsbaums des Landes ab.

Zwei Aktivistinnen waren mit einer Hebebühne zum Wipfel der 15 Meter hohen Nordmanntanne auf dem Pariser Platz hinaufgefahren. Auf einem Transparent der Gruppe war zu lesen: „Das ist nur die Spitze des Weihnachtsbaums.“

