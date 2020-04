In Bernau verzeichnet eine Klink offenbar eine Häufung von Corona-Infektionen bei ihren Mitarbeitern. Das berichtete der RBB am Donnerstag. Das Brandenburger Gesundheitsministerium teilte dem Sender mit, dass am Donnerstag 30 Mitarbeiter der Bernauer Brandenburg-Klinik positiv auf das Virus getestet wurden. Zudem seien auch 10 Patienten an Corona erkrankt. Bisher ist in der Klinik eine Person durch das neuartige Coronavirus verstorben.

Die Zahl der bestätigten Fälle in der Klinik hat sich somit innerhalb eines Tages mehr als verdoppelt. Auch der Landkreis Barnim, zu dem Bernau gehört, berichtete am Mittwoch noch von 30 Infizierten, am Donnerstag war diese Zahl auf 73 Fälle angestiegen. Insgesamt starben bereits drei Menschen in Barnim an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.

Im Potsdamer Klinikum "Ernst von Bergmann" waren nach einem Ausbruch unter Patienten in kurzer Zeit 24 Menschen verstorben. Das leitende Personal des Krankenhauses ist jetzt im Visier der Staatsanwaltschaft. (Tsp)