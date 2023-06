Knappes Wasser, keine Auskunft Berlin will Firmen mit höchstem Wasserverbrauch nicht nennen

Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt hat dem Rechercheportal Correctiv die Auskunft darüber verweigert, welche Berliner Unternehmen den höchsten Wasserverbrauch haben. Das Portal teilte mit, die Behörde habe auf seine Anfrage geantwortet, es sei nicht klar, warum eine Veröffentlichung der Firmennamen sinnvoll sei, „um sachgerecht an der öffentlichen Meinungsbildung zu Klimawandel und Wasserknappheit mitzuwirken“.

Das Umweltbundesamt (UBA) hatte vor kurzem in einer Studie vor der Gefahr einer Trinkwasserknappheit in Berlin und Brandenburg gewarnt. Hintergrund: der bevorstehende Kohleausstieg in der Lausitz und damit verbundene Veränderungen im Wasserhaushalt. Die Forschenden riefen Haushalte, Industrie und Landwirtschaft dazu auf, mehr Wasser zu sparen.

Unter den größten Verbrauchern ist einer der Berliner Zoos

Das Portal Correctiv recherchiert seit Februar 2022 zu den Unternehmen mit dem größten Wasserverbrauch. Das Land Berlin hatte bislang lediglich eine anonymisierte Liste der größten Wassernutzer herausgegeben. Diese zeigt aber nur, dass ein Berliner Zoo – um welchen der zwei Zoos der Hauptstadt es sich handelt, ist unklar – ein nicht benannter Getränkeproduzent sowie weitere, ebenfalls anonymisierte Unternehmen zu den größten Wasserverbrauchern gehören.

Anders als Berlin hat Sachsen-Anhalt vor kurzem publik gemacht, welche Unternehmen im Land am meisten Wasser verbrauchen. Correctiv hatte zuvor vor dem Verwaltungsgericht Halle Klage eingereicht – daraufhin veröffentlichte Sachsen-Anhalt die Firmenliste.

Das dortige Landesverwaltungsamt folgte damit – im Gegensatz zur Berliner Senatsverwaltung – der Einschätzung des Verwaltungsgerichts, das feststellte, die Öffentlichkeit habe einen berechtigten Anspruch darauf, die Namen der betroffenen Unternehmen zu erfahren.